Thừa Thiên - Huế: Trộm hơn 20 lượng vàng, 146 triệu đồng rồi cùng khổ chủ đi... báo công an

Ngày 20.9, đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lực lượng đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Huế phá nhanh một vụ trộm tài sản, đồng thời tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Thu (47 tuổi, trú tại số 57, đường Phạm Thị Liên, P.Kim Long, TP.Huế) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Đây là vụ trộm khá ly kỳ với lượng tài sản lớn, người trộm sau đó còn cùng với khổ chủ đi trình báo công an.

Trộm hơn 20 lượng vàng, 146 triệu đồng của bạn rồi cùng bạn đi báo công an Người dân chứng kiến việc dẫn giải nghi can vụ trộm vàng, tiền chấn động xứ Huế Nguyễn Thị Thu phục vụ công tác điều tra ẢNH: M.T

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thu là người thân quen, bạn làm ăn có mối quan hệ làm ăn với bà T.T. X. (ở P.Hương Long, TP.Huế) nên hai người thường xuyên qua lại nhà. Trưa 16.9, Thu đi xe máy đến nhà bà X., phát hiện chủ nhà đang ngủ, túi xách để ở bên cạnh nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Trộm xong, Thu mang túi xách về nhà kiểm tra thì phát hiện bên trong có nhiều vàng cùng 146 triệu đồng tiền mặt. Thu lấy toàn bộ số vàng và tiền của bà X. rồi mang giấu nhiều nơi. Riêng số tiền 146 triệu đồng, Thu đem đi trả nợ cho nhiều người.

Hơn 20 lượng vàng của khổ chủ đã được công an thu hồi trong 3 ngày M.T Đáng chú ý, sau vụ trộm, chính Thu đã cùng với bà X. đến Công an P.Hương Long trình báo.

Qua quá trình điều tra, truy xét nhanh, lực lượng công an xác định Thu là nghi can nổi trội nên tiến hành triệp tập, đấu tranh khai thác. Ban đầu, Thu chỉ thừa nhận có trộm tiền của bà X. chứ không trộm vàng. Từ ngày 16 đến ngày 20.9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác thông tin của cơ quan điều tra, Thu khai nhận dần số vàng đã trộm của bà X.

Theo đó, ngoài số tiền 146 triệu đồng, Thu còn trộm 17 miếng vàng SJC, 2 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 mặt tượng vàng, 1 nhẫn vàng... Tổng cộng số vàng đã trộm của bà X. là 20,7 lượng vàng, ước trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Đến hôm nay 20.9, toàn bộ tiền và vàng mà bà X. bị trộm đã được cơ quan điều tra thu hồi.

Nghi phạm Thu từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” trong vụ trộm rồi lại cùng khổ chủ đi trình báo công an này.