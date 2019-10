Thuê người phóng hỏa, đốt nhà người khác để dằn mặt

Sáng 2.10, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Hòa (31 tuổi) và Thái Bá Tình (28 tuổi, đều ngụ huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Một nghi phạm khác liên quan đến vụ án phóng hỏa đốt nhà này là Cao Hùng (29 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu) cũng đang bị tạm giữ để điều tra.