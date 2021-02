Thuốc lá điện tử độc hại bán như 'rau'

Trong vai người hút thuốc lá lâu năm, PV Thanh Niên đã có nhiều ngày tiếp cận một cửa hàng bán TLĐT trên đường Cống Quỳnh (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM). Theo quan sát của PV, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, cửa hàng này “ẩn mình” dưới vỏ bọc là tiệm hớt tóc.

Trong lúc chúng tôi lật tìm mẫu, người này lấy trong túi quần ra một máy TLĐT có màu xanh nước biển, rít một hơi dài rồi nhả ra luồng khói trắng cho khách xem. Khói chưa tan hết, người này tiếp tục quảng cáo: “Tinh dầu đồng giá 320.000 đồng/chai, khách sử dụng liên tục được trong khoảng 15 ngày. TLĐT là phương tiện giúp người hút thuốc lá đỡ thèm nicotine, cả nam nữ đều dùng được. Về lâu dài, khói TLĐT ít độc hại, lại vừa thơm vừa sạch miệng nên dễ bỏ thuốc lá truyền thống (?!)”.

Tại một cửa hàng bán TLĐT trên đường Nguyễn Cư Trinh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1), theo quan sát của PV, cửa hàng này có quy mô khá lớn, TLĐT với hàng chục loại được trưng bày bắt mắt. Có khoảng 5 nam, nữ nhân viên mặc đồng phục sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách. Nhiều loại TLĐT và tinh dầu được giới thiệu phục vụ… cho mọi lứa tuổi. Điều đáng nói, cả nam, nữ nhân viên trong cửa hàng… đều cầm khư khư TLĐT trên tay; đồng thời thay phiên nhau rít, phì phèo nhả khói rồi cười nói đắc chí.

“Đối với loại TLĐT có sẵn tinh dầu thì chỉ có một mùi hương, hết phải mua máy mới; còn máy TLĐT châm tinh dầu thì hút được nhiều loại hương như cam, xoài, bạc hà”, nam nhân viên (khoảng 25 tuổi) giới thiệu với chúng tôi.

Nhân viên này thuyết phục: “Máy bên em có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc và do Mỹ kiểm định. Dòng TLĐT có thể sử dụng để cai nghiện thuốc lá bởi có mùi thơm, ít độc hại”.

Thấy người lạ, nam nhân viên (khoảng 25 tuổi) tiếp chúng tôi với thái độ khá dè dặt. Khi biết chúng tôi tìm đến thông qua quảng cáo trên Facebook, người này lập tức đổi thái độ, cam kết: “Đa số ai hút TLĐT một thời gian đều… bỏ được thuốc lá. Vì thuốc lá có vị đắng, mùi hôi lại khó chịu”.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngoài việc công khai bán TLĐT ở các cửa hàng, tại khu vực phố Tây Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), TLĐT còn được bày bán trên cả đường phố. Địa chỉ bán TLĐT chính là các “cửa hàng thuốc lá di động”. Một phụ nữ (khoảng 45 tuổi) bán thuốc lá trên đường Bùi Viện từng đưa cho chúng tôi 5, 6 loại TLĐT để lựa chọn. Những máy TLĐT này có thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt. “Giờ tụi trẻ nó hút TLĐT nhiều lắm; giá từ 130.000 - 150.000 đồng/máy”, người bán chào mời.

Tại hội thảo chuyên sâu về TLĐT, thuốc lá hun nóng được tổ chức tại TP.HCM mới đây, ông Nguyễn Tuấn Lâm, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại VN, cho biết trong TLĐT, ngoài nicotine, còn có các chất gây ung thư (folmaldehyde, hydroxycarbonyls...), gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, các kim loại nặng gây tổn thương hệ tim mạch, ung thư. Hàm lượng chất độc trong TLĐT thay đổi theo cách sử dụng. Trong điều kiện bình thường, chất độc có trong khói thuốc; với TLĐT nếu hít quá mạnh, dòng điện cung cấp tăng lên thì hàm lượng chất độc tăng lên. Khi hút dung dịch cạn thì sẽ cháy, tạo ra chất gây ung thư như thuốc lá truyền thống. Những thông tin quảng cáo TLĐT an toàn là do nhóm người bán, phân phối TLĐT tự đưa ra, không có bằng chứng đáng tin cậy nào...