Thương quá những chiến binh thầm lặng mùa dịch

Bộ Y tế đã có công văn khẩn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của bộ này về cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch Covid-19, do người cách ly tự nguyện chi trả.

Với các biện pháp kiểm soát mạnh tay thực hiện chống dịch Covid -19 kể từ ngày 15.3 đến nay, dự kiến sau 2 tuần tới mới là “thời điểm an toàn” của Việt Nam khi hầu hết các trường hợp nhập cảnh trước đó đã hết thời gian ủ bệnh.

Ngày 22.3, Viện Pasteur Nha Trang đã công bố kết quả xét nghiệm 28 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam gửi từ 19.3 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Công an Nghệ An đang huy động lực lượng tổ chức vây bắt nhóm nghi phạm buôn ma túy đã tấn công lại lực lượng công an khiến 1 thượng úy hy sinh.