Thủy điện 750 tỉ đình đốn, dân mất đất sản xuất

Sau thời gian tạm dừng hoạt động do nhiều nguyên nhân, đến tháng 6.2018, dự án thủy điện Nước Chè do Công ty CP thủy điện Nước Chè làm chủ đầu tư tại H.Phước Sơn (Quảng Nam) bắt đầu triển khai lại. Dự án có tổng diện tích khoảng 120 ha, công suất 30 MW, vốn đầu tư khoảng 750 tỉ đồng, ảnh hưởng đến gần 1.000 hộ dân 2 xã Phước Năng, Phước Mỹ (H.Phước Sơn)...

Triển khai được hơn 2 năm, đến ngày 19.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang một nhóm người là nhân viên Công ty TNHH Hoàng Nhi, Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ ngay tại công trình thi công thủy điện (địa bàn xã Phước Năng). Vật chứng thu giữ gồm 460 thỏi chất dẻo (mỗi thỏi 1 kg), 61 kíp nổ điện, 10 cuộn dây truyền nổ và tạm giữ một số đồ vật khác.

Khám xét khẩn cấp kho vật liệu nổ của Công ty TNHH Hoàng Nhi tại công trường thi công thủy điện Nước Chè (thuộc địa bàn xã Phước Mỹ), Cơ quan An ninh điều tra thu giữ 117 thùng thuốc nổ còn nguyên đai, nguyên kiện (mỗi thùng nặng 24 kg). Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện lợi dụng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được cấp tại các hạng mục công trình thủy điện Nước Chè cấu kết với Công ty TNHH Hoàng Nhi lập khống hồ sơ, lừa dối cơ quan chức năng để mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ tại công trình.

Mở rộng vụ án, ngày 30.8.2020, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Sỹ Thái (48 tuổi, ở TP.Pleiku), Giám đốc Công ty CP thủy điện Nước Chè, để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Trong đó, Hồ Sỹ Thái đã được người nhà bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khỏe. “Ông Thái được cho tại ngoại hôm trước Tết Nguyên đán 2021. Hiện 7 bị can còn lại vẫn đang bị tạm giam. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án”, thiếu tướng Dũng nói.