Tịch thu ô tô Volkswagen Touareg CR745J triển lãm có bản đồ 'đường lưỡi bò'

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM xử lý đối với chiếc ô tô Volkswagen Touareg CR745J. Về hành vi nhập khẩu ô tô cài đặt phần mềm navigator do Công ty TNHH ô tô Thế giới thực hiện, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Đối với hành vi tự ý thay đổi nguyên trạng hàng hóa tạm nhập - tái xuất (tự ý can thiệp tắt chức năng định vị...) của công ty này, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Về hành vi trưng bày chiếc ô tô do Công ty TNHH ô tô VW Việt Nam thực hiện, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Ngoài ra, áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật.

Trước đó, qua kiểm tra, rà soát cho thấy đây là 1 trong 2 ô tô 4 cửa, 5 chỗ ngồi hiệu Volkswagen Touareg (CR745J và CR746J) do Công ty TNHH ô tô Thế giới thuê từ đối tác Wolkswagen Group Import Company Limited ( Trung Quốc ) để dự Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 tại TP.HCM.

Phía hải quan cũng đang đề xuất Thủ tướng giao Bộ GTVT khi kiểm tra về chất lượng ô tô phải kiểm tra thiết bị vệ tinh GPS gắn trong xe. Nếu có vi phạm về bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến việc sử dụng ấn phẩm có bản đồ “đường lưỡi bò” , trao đổi với Thanh Niên chiều 4.11, GS Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết nhà trường đã làm việc với khoa tiếng Trung và tiếng Nhật, yêu cầu giải trình về việc sử dụng tài liệu có in bản đồ hình "đường lưỡi bò" để giảng dạy. Theo đó, trong một chuyến tham quan Trung Quốc của giảng viên dạy tiếng Trung của khoa tiếng Trung và tiếng Nhật, khoa đã được đối tác phía Trung Quốc tặng cuốn sách "Developing Chinese" do Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành, trong có bản đồ in hình “đường lưỡi bò”.