Tiền Giang lo ngại 'những vấn đề không mong muốn' nếu tái thu phí BOT Cai Lậy

Sáng 25.1, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng đoàn công tác của Bộ GTVT có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang (doanh nghiệp đầu tư dự án BOT Cai Lậy) liên quan đến việc thu phí trở lại và miễn, giảm phí tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang).

ẢNH: BẮC BÌNH Nhiều điểm trên tuyến tránh dài khoảng 12 km từ TX.Cai Lậy đến H.Cái Bè (Tiền Giang) bị hư hỏng trong thời gian chờ thu phí lại, và đơn vị đầu tư đang tập trung sửa chữa, duy tu

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), cho biết hiện nay Tổng cục đã chỉ đạo nhà đầu tư về mọi công tác chuẩn bị thu phí trở lại. Trong đó, có cả việc thực hiện mở rộng phạm vi giảm giá vé và công tác sửa chữa tuyến tránh trước khi đưa vào thu phí trở lại. Đến nay cơ bản đã hoàn thành và dự kiến sẽ tiến hành thu phí trong tháng 2.2018. Theo kế hoạch, nhà đầu tư sẽ đóng cửa tuyến đường tránh TX.Cai Lậy từ chiều nay (25.1) để đẩy nhanh tối đa việc sửa chữa các điểm bị xuống cấp, hư hỏng.

Về việc giảm giá, theo ông Nguyễn Xuân Cường, các bên thống nhất mức giảm phí đối với loại xe nhóm 1 (dưới 12 chỗ, ô tô tải dưới 2 tấn) sẽ giảm từ 35.000 đồng xuống còn 15.000 đồng. Ngoài ra, sẽ tăng đơn vị giảm giá từ 4 xã lên 8 xã lân cận trạm thu phí BOT Cai Lậy, với phạm vi 10 km (dự kiến trong phương án trước đây là 4 km) xung quanh trạm.

Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp, ngày 14.2, Trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại với giá vé giảm cho tất cả phương tiện, nhưng tăng hơn gấp đôi về thời gian thu. Cụ thể, thời gian thu phí sẽ kéo dài từ 7 năm lên khoảng 15 năm 9 tháng. Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị cần phân làn, phân luồng tốt nhằm tránh ùn ứ giao thông trong thời gian sửa chữa. Đặc biệt là tỉnh Tiền Giang cần đảm bảo tốt nhất các vấn đề an ninh trật tự khi trạm thu phí trở lại.

ẢNH: BẮC BÌNH Lãnh đạo ngành Công an, GTVT của Tiền Giang lo ngại việc thu phí từ mồng 10 tết, thì khu vực xung quanh Trạm BOT Cai Lậy sẽ trở thành điểm nóng về giao thông và an ninh trật tự

Sau khi nghe thông tin của lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang đã quan ngại việc thu phí vào những ngày sau tết sẽ dễ gây ùn ứ trên tuyến đường huyết mạch về miền Tây này. Bởi, thời điểm đó lượng phương tiện còn đông, đồng thời, những vấn đề không mong muốn về an ninh trật tự có thể lại tiếp tục diễn ra như trước.

Ngoài tra, ông Trần Văn Bon cũng cho hay chưa nhận được văn bản chính thức thông báo ngày thu phí trở lại của Trạm BOT Cai Lậy, mà chỉ nghe thông tin từ báo chí, truyền thông, cũng như phát ngôn miệng tại buổi làm việc của ông Nguyễn Nhật và đoàn công tác.

Đồng tình với lo ngại của ông Trần Văn Bon, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho rằng thời điểm đó do lực lượng công an đang phải phân bố dàn trải để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên nhiều địa bàn dịp tết, nên có thể lực lượng bố trí tại khu vực Trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ mỏng hơn so với mong muốn của các đơn vị có liên quan. Từ đó, Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị cần xem lại thời điểm thu phí trở lại sao cho phù hợp hơn.

ẢNH: T.N Theo kế hoạch, BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại sau hơn 1 năm dừng thu

Sau khi tiếp nhận ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết sẽ nghiên cứu lại thời điểm thu phí trở lại. Trước mắt, đề nghị nhà đầu tư dự án cần xây dựng lại phương án thu phí sao cho bài bản, chu đáo trình Bộ GTVT để xem xét và có hướng phối hợp cụ thể. Sau khi có thông tin chính thức, Bộ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức họp báo để công khai thông tin về ngày thu phí trở lại.

Theo ông Nguyễn Nhật, từ khi Trạm thu phí BOT Cai Lậy tạm dừng thu phí (ngày 30.11.2017 do vấp phải sự phản đối của một số tài xế, vì cho rằng trạm đặt sai vị trí) đến nay đã có nhiều cuộc họp liên quan đến việc này để đưa ra cách xử lý tổng thể.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo Bộ GTVT điều chỉnh hoạt động trạm thu phí nói trên theo phương án giữ nguyên trạm, thực hiện giảm giá vé.