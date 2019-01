Tiền Giang lo 'thất thủ' nếu BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau tết

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang, lo ngại việc thu phí vào những ngày sau tết sẽ dễ gây ùn ứ trên tuyến đường huyết mạch về miền Tây. Bởi thời điểm đó lượng phương tiện đông, đồng thời những vấn đề không mong muốn về an ninh trật tự có thể tiếp tục diễn ra như trước. Ông Bon cũng cho hay chưa nhận được văn bản chính thức thông báo ngày thu phí trở lại của Trạm BOT Cai Lậy mà chỉ nghe thông tin từ báo chí, truyền thông, cũng như phát ngôn tại buổi làm việc hôm nay.

Đồng tình với lo ngại của ông Bon, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho rằng thời điểm đó do lực lượng công an đang phải phân bố dàn trải để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên nhiều địa bàn dịp tết nên có thể lực lượng bố trí tại khu vực Trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ mỏng hơn so với mong muốn của các đơn vị có liên quan. Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị cần xem lại thời điểm thu phí trở lại sao cho phù hợp hơn.