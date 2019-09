Tiền Giang: Tai nạn Quốc lộ 60, xe biển xanh móp méo

Cùng lúc đó, ô tô 4 chỗ BS 71A - 037.54 và xe máy BS 84L1 - 427.00 lưu thông trên QL60 theo hướng lên cầu Rạch Miễu không thắng kịp, tông mạnh vào hông xe 71A - 003.74.

Sau cú va chạm , xe 4 chỗ vỡ nát phần đầu, phần hông xe 71A - 003.74 hư hỏng nặng. Rất may 2 người đi trên xe máy chỉ bị xây xát nhẹ. Nhiều người trên cả 2 xe ô tô gặp một phen hú vía.

Cũng theo thông tin ban đầu, do xe biển xanh chuyển hướng đột ngột nên xảy ra tai nạn. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông và phối hợp Đội CSGT Công an TP.Mỹ Tho điều tra nguyên nhân tai nạn.