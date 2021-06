Tiền Giang: Tụ tập tổ chức đá gà qua mạng giữa mùa dịch Covid-19, bị khởi tố

Ngày 15.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành ( Tiền Giang ) cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 bị can, gồm: Nguyễn Châu Thanh (28 tuổi, ngụ xã Tân Hương, H.Châu Thành), Nguyễn Trung Hữu (45 tuổi, ngụ xã Hoà Tịnh, H.Chợ Gạo), Phạm Tấn Phong (32 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, cùng Tiền Giang) và Nguyễn Thái Hiền (51 tuổi, ngụ P.3, TP.Tân An, Long An) về hành vi “ đánh bạc và tổ chức đánh bạc ”.

Qua tin tố giác của người dân, vào lúc 15 giờ 40 ngày 3.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an H.Châu Thành và Công an xã Tân Lý Tây tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang các bị can đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 7 người cùng tang vật gồm 1 laptop, 1 tivi, 5 xe máy, sổ sách ghi tiền cược và hơn 120 triệu đồng.

Công an H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ mức độ vi phạm của 4 bị can và 3 nghi can còn lại trong vụ đá gà qua mạng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.