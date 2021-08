Tìm cách giữ chân người lao động

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM mở rộng vừa qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu chuẩn bị chiến lược lâu dài bảo vệ sinh kế người dân, sức sống doanh nghiệp (DN), tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phục hồi kinh tế, xã hội ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Ngay sau đó, UBND TP đã quyết định hỗ trợ đợt 2 với tổng kinh phí hơn 900 tỉ đồng từ ngân sách. Các đối tượng được thụ hưởng gồm: người lao động tự do (NLĐTD), hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ lao động nghèo sống trong nhà trọ, khu lưu trú công nhân (CN)... được nhận 1,5 triệu đồng hoặc phần quà tương đương. Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan yêu cầu 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức tập trung giải ngân với mục tiêu hoàn thành trước ngày 10.8.

Theo bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân, quận đang tập trung giải ngân gói hỗ trợ cho NLĐTD, CN khu nhà trọ, NLĐ khó khăn bởi dịch bệnh, cố gắng hoàn thành trong hôm nay (10.8). Ngoài ra, Q.Bình Tân đã thành lập Trung tâm an sinh xã hội và đang triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho CN, NLĐ trong các khu công nghiệp (KCN), DN lớn.

Các tỉnh, thành: Hỗ trợ tiền nước, tiền nhà trọ đến thực phẩm

Tại Đồng Nai, theo BQL các KCN Đồng Nai, hiện có 1.140 DN tổ chức thực hiện “3 tại chỗ” với số lượng 135.530 CN. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết đã triển khai chương trình “Nghĩa tình công đoàn” (từ ngày 20.7) để hỗ trợ miễn phí thực phẩm thiết yếu cho CN trong các khu vực bị phong tỏa. Đến nay đã hỗ trợ hơn 10.000 phòng trọ CN, mỗi phòng một phần thực phẩm gồm 5 kg gạo, 1 thùng mì và thực phẩm. Tổng kinh phí của chương trình hơn 3 tỉ đồng. Liên quan đến chính sách hỗ trợ tiêm vắc xin cho CN, ngày 9.8, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho hay trong số 311.260 liều vắc xin Covid-19 tiêm trong đợt 4 (từ 29.7 - 15.8), Đồng Nai phân bổ 142.203 liều cho các DN trong KCN và 26.534 liều cho các DN ngoài KCN. Ngày 9.8, ngành y tế Đồng Nai tiêm vắc xin mũi 1 cho khoảng 8.500/42.000 CN Công ty TNHH Changshin VN (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) theo kế hoạch từ nay đến hết ngày 13.8. Trước đó, nhiều CN trong KCN ở Đồng Nai cũng đã được tiêm vắc xin.

Ông Nguyễn Văn Luận, Phó giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp, thông tin tỉnh có 431 DN hoạt động công nghiệp với hơn 54.000 CN, nhưng đến nay chỉ còn 105 DN hoạt động với 14.335 CN. Để CN yên tâm bám trụ sản xuất, các DN đã hỗ trợ triển khai test nhanh kháng nguyên sàng lọc Covid-19 hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp cho 100% CN. Hiện Sở đã tổng hợp đề xuất của các địa phương và BQL khu kinh tế tỉnh về nhu cầu tiêm vắc xin cho CN của 136 DN đang hoạt động với gần 15.900 CN và đã tiêm được gần 12.700 CN, đạt tỷ lệ hơn 80%.

Ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, cho biết để chương trình hỗ trợ đúng và kịp thời, LĐLĐ đã kêu gọi đoàn viên cơ sở trong khu phong tỏa tham gia lực lượng cộng tác viên, trực tiếp đi khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh và lên danh sách những CN ở trọ đang gặp khó khăn cần hỗ trợ lương thực. LĐLĐ cũng cử cán bộ xuống tận nơi phối hợp cùng đoàn viên cơ sở đi khảo sát và phân phát lương thực cho CN.

Ngày 9.8, UBND tỉnh Bình Dương đã gửi văn bản hỏa tốc đến Bộ Y tế . Theo UBND tỉnh Bình Dương, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một và TX.Tân Uyên tập trung trên 1,2 triệu lao động và số lượng lớn nhà máy, xí nghiệp sản xuất hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, để đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa và đảm bảo kiểm soát dịch trong tháng 8, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vắc xin cho Bình Dương chống dịch.