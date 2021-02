Tin dịch Covid-19 hôm nay 3.2 tại TP.HCM: Cách nào để đăng ký tiêm vắc xin?

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký văn bản phê duyệt có điều kiện vắc xin do nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Bộ Y tế, vắc xin phòng Covid-19 được phê duyệt ( Covid-19 vaccine AstraZeneca ) do Công ty AstraZeneca sản xuất. Vắc xin được đóng gói hộp 10 lọ, mỗ lọ chứa 8 liều, mỗi liều 0,5ml. Vắc xin do AstraZeneca do VNVC nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.