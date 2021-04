Tin lời hứa tặng quà từ người nước ngoài 'quen qua mạng', bị lừa hàng chục tỉ

Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can trong nhóm lừa đảo “ nhận quà từ người nước ngoài quen qua mạng ”, gồm 3 người đàn ông nước ngoài và 3 phụ nữ người Việt Nam