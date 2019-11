Tin nhanh về bão số 6 - Nakri

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 11.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 -50 km/giờ), giật cấp 7.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Gió mạnh trên biển, đất liền trong 24 giờ tới:

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa ) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Ở Gia Lai, Đắc Lắk gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5 m.

Mưa lớn: Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực:

- Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100 - 150 mm;

- Bình Định đến Khánh Hòa: 200 - 300mm, cục bộ có nơi trên 300 mm;

- Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 100 - 200 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Suốt cả ngày hôm nay 10.11, lực lượng chức năng các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi đang cấp tập triển khai phương án ứng phó trước diễn biến khó lường của bão số 6 (tên quốc tế là Nakri). Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng thăm những người dân xã Phước Thuận (H.Tuy Phước) được sơ tán để tránh bão số 6 BẢO THOA Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (mang kính) thăm người dân nuôi trồng thủy sản vào tránh trú bão. Để ứng phó với mưa lũ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã huy đông 480 cán bộ, chiến sĩ cùng với 8 tàu, ca nô sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống ứng cứu xảy ra ĐỨC HUY

Bản tin tiếp theo phát lúc 23 giờ 00 ngày 10.11.