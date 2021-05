Tin tức mới nhất về Covid-19 hôm nay 10.5: TP.HCM phát hiện 3 thuyền viên nhiễm Covid-19

Liên quan đến các tin tức Covid-19 mới nhất, theo HCDC, khi tình hình dịch bệnh tăng cao ở các nước trên thế giới, nguy cơ xâm nhập bệnh từ đường hàng không, đường bộ, hàng hải cũng tăng theo. Trong đó, nguy cơ từ đường hàng hải là không hề nhỏ, do việc quản lý, kiểm soát các phương tiện trên nước, nhất là tàu neo đậu ngoài phao gặp nhiều trở ngại. Theo các chuyên gia, việc kiểm soát, tiếp cận với tàu neo đậu ngoài phao, người xuống tàu bất hợp pháp và thuyền viên lên bờ bất hợp pháp, là vô cùng khó khăn do điều kiện làm việc trên biển, trên sông nước khác xa với quản lý trên bờ. Theo HCDC, các trường hợp này, hiểu theo một cách nào đó chính là những trường hợp “xuất, nhập cảnh trái phép”. Do đó, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, truyền thông cho thuyền viên và người dân hiểu, chấp hành phải được làm thường xuyên, thì việc xử lý, chế tài nặng cần được thực hiện nghiêm.