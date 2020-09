Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.9.2020

Bất thường trong việc thống kê thiệt hại do phá rừng

Lâm tặc mở đường vào rừng để khai thác gỗ Ảnh: ĐỨC HUY

Nhắc nhau cảnh giác 'thần đèn' MyAladdinz

Người dân ở nhiều tỉnh thành đang bị MyAladdinz chiêu dụ Ảnh: Ngọc Dương

Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Tách sai phạm hơn 3.139 tỉ đồng

Trần Phương Bình (bìa phải) và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7.2020 Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngày 10.9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt bản kết luận điều tra bổ sung đối với Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) hơn 8.827 tỉ đồng.

ASEAN nhấn mạnh không quân sự hóa Biển Đông

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt các nước ASEAN bày tỏ lập trường với các đối tác về vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp theo luật pháp quốc tế Ảnh: Phạm Quang Vinh

Các bộ trưởng ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không quân sự hóa Biển Đông và kêu gọi các bên kiềm chế các hoạt động làm gia tăng căng thẳng.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi thẳng thắn

Ngày 10.9, Bộ Ngoại giao cho biết hôm 9.9, Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức đàm phán trực tuyến vòng 13 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng 10 Nhóm công tác trao đổi về hợp tác cùng phát triển trên biển.

Giai đoạn A gói thầu tư vấn tuyến metro số 2 tăng chi phí 99%

Công tác giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang được đẩy nhanh ẢNH: ĐỘC LẬP

Giai đoạn A của gói thầu tư vấn thực hiện dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương, TP.HCM) sau nhiều lần điều chỉnh thiết kế, ký kết phụ lục hợp đồng đã khiến chi phí tăng gần gấp đôi.

Chuyên gia, nhà đầu tư ngoại sang Việt Nam phải cách ly 5 ngày

Dự kiến từ 15.9 mở lại một số đường bay quốc tế, khách đến Việt Nam sẽ thực hiện cách ly 5 ngày Ảnh: T.T

Các chuyên gia, nhà đầu tư... nhập cảnh vào Việt Nam sẽ thực hiện cách ly 5 ngày, trong khoảng thời gian đó sẽ làm xét nghiệm PCR 2 lần.

29 bị cáo vụ án Đồng Tâm xin lỗi và mong được khoan hồng

Các bị cáo bày tỏ ân hận, xin lỗi gia đình bị hại và mong được hưởng khoan hồng Ảnh: THÁI SƠN

Nói lời sau cùng trước tòa, các bị cáo đều gửi lời xin lỗi tới gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh; bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.9.2020, còn có: Bắt giam 2 người tổ chức đường dây trốn sang Úc trái phép. Theo đó, ngày 10.9, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Mười (44 tuổi, ở Cửa Lò) và Vũ Thị Vân (40 tuổi, ở Diễn Châu, cùng tỉnh Nghệ An) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.