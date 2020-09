Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 12.9.2020

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 11.9: Thêm 1 ca bệnh nhập cảnh về từ Nga

Cán bộ CDC Quảng Ninh thực hiện xét nghiệm Covid-19 Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Lo tăng nhân sự, ngân sách khi lập lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình tại phiên họp Ảnh: Gia Hân

'Khai quật' nhiều dự án sai phạm ở TP.HCM

Trường tiểu học Tân Thông Hội 2 tại H.Củ Chi, TP.HCM Ảnh: Khả Hòa

Nhiều dự án xây dựng trường học ở H.Củ Chi (TP.HCM) xảy ra sai phạm nhưng không được chuyển cho công an điều tra xử lý và suýt bị 'chôn cất' nếu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM không 'khai quật'.

Cục trưởng CSGT và Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm thiếu tướng

7 cán bộ được thăng hàm từ đại tá lên thiếu tướng, gồm: Cục trưởng Cục CSGT Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Trần Phú Hà, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Phạm Ngọc Việt, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Nguyễn Văn Viện, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ Trần Hải Quân.

Phá đường dây lừa bán 41 phụ nữ VN sang Trung Quốc

Băng nhóm của Sùng A Chớ bị bắt giữ Ảnh: Bắc Hà

Ngày 11.9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai xác nhận, Cơ quan CSĐT tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến đường dây lừa bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc

Thu hồi sổ đỏ cấp sai trên Đồi lộng gió

Ngày 11.9, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết vừa ký thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ - sổ đỏ) cấp cho bà T.T.T và Đ.V.T (ngụ P.10, TP.Đà Lạt) tại thửa đất 998, Tờ bản đồ số 29 (D94-III).

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.9.2020, còn có: Truy vết đàn trâu hoang 20 con tấn công người đi rừng. Ngày 11.9, ông Nguyễn Anh Doãn, Chủ tịch UBND P.3 (TP.Đông Hà, Quảng Trị), xác nhận đơn vị đã có báo cáo về việc xử lý đàn trâu hoang phá rừng trồng và tấn công lực lượng quản lý, bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm trường Đường 9 gửi UBND TP.Đông Hà.