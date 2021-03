Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 16.3.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.3.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.3.2021 có bài: Bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm tại phiên tòa ẢNH: TTXVN Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.3.2021 có bài: Sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên 11 năm tù, bồi thường 200 tỉ đồng . Chiều 15.3, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ.

'Hộ chiếu vắc xin' và sự thận trọng

Người dân Israel trình “giấy thông hành xanh” trước khi vào một sân vận động ở Tel Aviv ẢNH: AFP

Vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể': Hoãn xử vì bị cáo chủ mưu sức khỏe không đảm bảo

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà sau khi tòa tạm hoãn Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Sau phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Hà được cho là chóng mặt, buồn nôn và được đưa ra khỏi phòng xử. Sau đó, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe của bị cáo Hà không đảm bảo.

Công trình ngàn tỉ xây dựng chưa có giấy phép giữa Quy Nhơn

Công trình xây dựng dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy Nhơn Ảnh: BẢO THOA

Xét xử sai phạm vụ hoán đổi nhà đất tại TP.HCM: Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp chối tội

Bị cáo Nguyễn Thành Tài tại tòa ẢNH: KHẢ HÒA

Trong phần thẩm vấn vụ xét xử sai phạm vụ hoán đổi nhà đất tại TP.HCM, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trình bày cáo trạng không đúng, quy chụp, vu oan khi truy tố bị cáo phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gặp gỡ sau 33 năm: Nhiệm vụ cảm tử

Đại úy - cơ trưởng Nguyễn Anh Sơn trước giờ bay ra Trường Sa làm nhiệm vụ, năm 1988 Ảnh: TƯ LIỆU

Những cán bộ, chiến sĩ tham gia trận chiến đấu 14.3.1988 bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông, đến giờ vẫn nhớ: 2 ngày sau đó, chiều 16.3.1988, máy bay vận tải An-26 của không quân Việt Nam lao qua đội hình tàu chiến đấu Trung Quốc đang vây quanh đảo Sinh Tồn, thả hàng tiếp tế cho bộ đội đảo.

Những mảnh đời ba gác: Nhu cầu và sự 'hỗn loạn'

Số lượng xe ba gác đông gấp hàng chục lần so với thống kê Ảnh: QUANG VIÊN

Xe ba gác là phương tiện chuyên chở được nhiều loại hàng hóa phổ biến, cước phí rẻ nên nhiều người chọn lựa. Nhưng thực tế còn quá nhiều bất cập.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.3.2021, còn có: Khởi tố giám đốc chi tiền 'điều chuyển' giám đốc công an tỉnh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Trần Trí Mãnh, chi tiền 'điều chuyển' giám đốc công an tỉnh.