Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 16.5.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.5.2020, có nội dung: Lỗ hổng an toàn thi công. Vụ sập công trình ở Đồng Nai mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về việc tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn xây dựng cũng như yêu cầu an toàn lao động.

Phòng, chống Covid-19 là chiến lược lâu dài

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra hôm qua (15.5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định VN đã đẩy mạnh gói hỗ trợ an sinh xã hội với tinh thần kịp thời, chống thất thoát, tham nhũng, lạm dụng; có nhiều tấm gương tốt, những tấm lòng của người dân trong vấn đề này, tự khắc phục khó khăn... Tuy nhiên, Thủ tướng đặc biệt nhắc nhở chính quyền các cấp không được ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ của nhà nước, và nhấn mạnh nếu phát hiện được sẽ xử lý nghiêm.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng nếu Covid-19 trở lại

Ngày 15.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp 45, cho ý kiến về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020. Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định, kết quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong 4 tháng qua cho thấy nền kinh tế bị ảnh hưởng hết sức nặng nề do đại dịch Covid-19 khi tăng trưởng GDP đạt thấp; nhiều lao động bị mất việc làm; sang tháng 4, một số ngành sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bắt đầu có mức tăng trưởng âm; số doanh nghiệp thành lập mới giảm lần đầu tiên trong giai đoạn 2015 - 2020; hầu hết các ngành, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều giảm.

Cảnh giác bẫy lừa việc làm: Xử lý trách nhiệm quản lý của cán bộ địa phương

Hai cán bộ P.Tân Tạo đến kiểm tra hoạt động tại Công ty TNHH phát triển quốc tế Sài Gòn Group ẢNH: PHẠM THU NGÂN

Ngày 15.5, một lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết đang phối hợp với cơ quan liên quan để xác minh, xử lý các sai phạm của 3 công ty giới thiệu việc làm mà Báo Thanh Niên phản ánh trong loạt bài điều tra Cảnh giác bẫy lừa việc làm . Qua kiểm tra hồ sơ, Công ty TNHH phát triển quốc tế Sài Gòn Group (số 105 đường số 53, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân); Công ty TNHH DV phát triển quốc tế Hưng Thịnh (số 250 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8) và Công ty TNHH dịch vụ đầu tư Thống Nhất (số 22 đường số 13, khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, H.Bình Chánh) đều chưa được Sở LĐTB-XH cấp giấy phép hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm theo quy định. Vị này cho hay 3 công ty mà Báo Thanh Niên phản ánh hoạt động giới thiệu việc làm, thu phí là hoàn toàn sai quy định và có nhiều dấu hiệu lừa gạt người lao động

Vụ cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô: Tuyên án 4 năm 6 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng tại tòa ẢNH: PHAN THƯƠNG

TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, nguyên nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn Trung tâm hỗ trợ xã hội, Sở LĐ-TBXH TP.HCM) 4 năm 6 tháng tù về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Dũng bị Viện KSNDQ.Bình Thạnh truy tố theo khoản 2 điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù.

Giang hồ chiếm đất công: Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc điều tra

Ngày 15.5, theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, đã dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đến Mũi Né chỉ đạo điều tra vụ “giang hồ chiếm đất công” mà Thanh Niên phản ánh trong những ngày qua.

Chi tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19: Nhiều bất thường ở Thanh Hóa

Một góc thôn Thành Thượng (xã Thiệu Thành, H.Thiệu Hóa), nơi có hàng chục hộ nghèo bị “sáp nhập” sang hộ khác ẢNH: MINH HẢI

Trong quá trình thực hiện chi trả tiền, tỉnh Thanh Hóa “nổi tiếng” cả nước khi địa phương này có hàng ngàn người dân làm đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ . Nhưng sự thật có nhiều bất thường xung quanh vấn đề này, cũng như có dấu hiệu trục lợi chính sách.