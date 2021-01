Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 18.1.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 18.1.2021

Trò chơi đu quay dây văng tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn, Hà Nội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 18.1.2021 có bài: Các khu vui chơi an toàn đến mức nào? Những nhân viên ở khu vui chơi này trấn an rằng hệ thống khá an toàn, được kiểm tra thường xuyên nên không thể rơi hoặc đứt được, còn các giấy tờ kiểm định thì không nắm được. “Sống chết có số rồi”, một nhân viên nói đùa.