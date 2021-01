Các khu vui chơi an toàn đến mức nào ?

Nhiều sự cố từng xảy ra ở khu vui chơi Tối 9.12.2020, bé N. cùng bạn đến khu vui chơi nằm trong khu dân cư Phúc Đạt (P.Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương). Trong lúc vui đùa, N. chạm vào hệ thống đường ray xe lửa khiến bé bị điện giật văng xuống đất dẫn đến tử vong. 11 giờ 30, nhân viên cứu hộ phát hiện em dưới đáy hồ bơi. Sau 1 ngày điều trị, học sinh này đã không qua khỏi. Sáng 15.4.2018, tại khuôn viên khu vui chơi giải trí của Nhà văn hóa thanh thiếu nhi Đắk Lắk (TP.Buôn Ma Thuột) xảy ra sự cố đứt dây cáp trò chơi “vũ trụ bay mini” từ độ cao gần 5 m xuống đất. Có 2 em nhỏ đã thắt dây an toàn nên không bị văng ra khỏi ghế nhưng bị sốc, choáng, khó thở, phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau sự việc, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với chủ quản lý khu vui chơi này, do vi phạm các quy định về an toàn trong kinh doanh. Tháng 3.2015, tại khu vui chơi Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau xảy ra vụ tai nạn khi toa trên của tàu lượn siêu tốc rơi ra từ đường ray, rồi rơi tự do từ độ cao vài mét xuống đất, khiến 2 thiếu niên 10 tuổi và 14 tuổi bị thương nặng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bộ phận của tàu lượn đã cũ kỹ, mục nát, không đảm bảo an toàn. Phan Thương - Trung Chuyên Ngày 13.1.2020, khi đi ngoại khóa tại Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), 1 học sinh lớp 4 của Trường tiểu học Âu Dương Lân (Q.8, TP.HCM) bị đuối nước. Khoảng