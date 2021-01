Ông Đặng Nghĩa Toàn bị bảo vệ PVcomBank khống chế, cấm cửa vào ngày 18.12.2020 khi đến đòi quyền lợi Ảnh: Hồng Quang Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 21.1.2021 có bài: Khi đại gia trở thành 'dân oan' . Bất đắc dĩ, cuối tháng 12.2020, ông Toàn mặc áo in chữ tố PVcomBank chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm đến trụ sở ngân hàng này thì bị bảo vệ trấn áp, cấm cửa từ nay không được đến...

Hoàng Sa xa mà gần: Nấm mộ tiền nhân ở Hoàng Sa

Kéo neo, chuẩn bị vào các đảo Hoàng Sa để lặn đêm ẢNH: LÊ CHƯƠNG

Dã man đường dây bán thận

Các bị cáo của đường dây mua bán thận xuyên quốc gia tại tòa Ảnh: Phan Thương

Bắt giữ 29 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Trị lấy lời khai những người nhập cảnh trái phép ẢNH: THANH LỘC

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Trị) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 6 vụ với 23 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

'Bích Thủy TV' nhận tiền của dân để mời báo đài, thuê luật sư ?

Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thị Bích Thủy - Bích Thủy TV ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau, qua trao đổi trực tiếp với những người liên quan đến vụ việc được đăng tải, chia sẻ thì có một người chi tiền cho nhóm của 'Bích Thủy TV'.

Không có ngoại lệ cho cách ly tập trung

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra công tác tiếp nhận cách ly tại khu cách ly Giồng Găng, H.Tân Hồng, Đồng Tháp ngày 20.1 Ảnh: Trần Ngọc

GS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế , Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, nhấn mạnh 'Không có ngoại lệ cho cách ly tập trung. Tất cả... cách ly tập trung 14 ngày, không cách ly tại nhà'.

Vụ Trần Thị Ngọc Nữ lấn chiếm đất đai ở Mũi Né: Bà Nữ đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự

Khu nhà, đất mà bà Nữ bao chiếm trái phép bị UBND TP.Phan Thiết đo đạc lên đến 15.817 m2 ảnh: H.L

Ngày 20.1, Sở TN-MT Bình Thuận phối hợp với Sở Tư pháp, UBND TP.Phan Thiết và UBND P.Mũi Né họp bàn để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt hành chính hành vi lấn, chiếm đất đai của Trần Thị Ngọc Nữ ở Mũi Né.

Canh giữ biên cương chống dịch

Trong đêm lạnh, các chiến sĩ biên phòng lên đường tuần tra canh giữ biên cương

Trên đỉnh đèo Keo Nưa (xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) nơi vùng biên giới Việt - Lào, mùa này lạnh đến thấu xương, nhiệt độ ban đêm có lúc xuống dưới 5 độ C. Ngày lẫn đêm, các chiến sĩ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh băng rừng tuần tra canh gác, quyết tâm chặn dịch Covid-19 ngay từ biên giới.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 21.1.2021, còn có: Phát hiện con hổ nặng 250 kg sắp bị nấu cao. Ngày 20.1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh và Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) kiểm tra, phát hiện con hổ nặng 250 kg (ảnh) trong nhà một hộ dân.