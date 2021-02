Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 28.2.2021

Xử phạt Trần Thị Ngọc Nữ lấn chiếm đất công

Khu đất và nhà mà bà Trần Thị Ngọc Nữ lấn, chiếm của nhà nước sẽ phải trả lại cho UBND phường ẢNH: Q.HÀ

Ăn sương ngủ gió: Ám ảnh 'cơ trời'

Nhiều hộ nông dân ở ĐBSCL tảo tần nắng mưa với nghề nuôi tôm Ảnh: PHẠM THU NGÂN

Tăng mức phạt tối đa nhiều lĩnh vực vi phạm hành chính

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ được tăng từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 1.1.2022) tăng tối đa mức phạt với nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, điều này chưa được nhiều người biết đến.

Có gì khó khi xử lý vi phạm của Trần Thị Ngọc Nữ ?

Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo làm rõ các vi phạm của Trần Thị Ngọc Nữ liên quan đến trách nhiệm một số cơ quan chức năng, trong đó có trách nhiệm của Sở TN-MT Bình Thuận Ảnh: TN

Có gì lấn cấn khiến việc xử lý các vi phạm của bà Trần Thị Ngọc Nữ phải kéo dài, trong khi điều đó hoàn toàn trong tầm tay của các cấp chính quyền ở Bình Thuận?, bạn đọc Báo Thanh Niên đặt câu hỏi.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 28.2.2021, còn có: Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, Cục phó Cục Thuế Bình Dương. Liên quan đến vụ thâu tóm 43 ha 'đất vàng', Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, Cục phó Cục Thuế Bình Dương.