Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.6.2020

Một số tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 6.6.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.6.2020 có bài viết: Một khu đất bị lấn chiếm trái phép tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết ẢNH: TN Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.6.2020 có bài viết: Sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai tại Mũi Né . Theo nội dung bài báo, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Nguyễn Hồng Hải vừa ký ban hành kết luận kiểm tra công tác quản lý đất đai tại P.Mũi Né, TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ). Theo đó, các vụ việc sai phạm trong quản lý đất đai tại đây là rất nghiêm trọng.

Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app: Tiềm ẩn rủi ro

Những “thánh chửi” trong đường dây cho vay trăm tỉ qua app lãi suất “cắt cổ”

Liên quan loạt bài điều tra Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app, trả lời Thanh Niên, thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, cho biết tình trạng vay tiền qua app, ứng dụng trực tuyến đã và đang có nhiều dấu hiệu phức tạp

Vụ xe Innova đi lùi trên cao tốc: Bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm

Ngày 5.6, TAND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương. Bị cáo trong vụ án là tài xế Lê Ngọc Hoàng (35 tuổi, trú H.Đông Hưng, Thái Bình), bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong phiên sơ thẩm trước đó

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ẢNH: NGỌC THẮNG

“Cơn lốc” lấy đất nông nghiệp làm bất động sản ở Quảng Ngãi

HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ Nghĩa An chỉ còn sót lại căn phòng nhỏ ẢNH: PHẠM ANH

Trong những năm gần đây, “cơn lốc” lấy đất nông nghiệp làm dự án bất động sản ở tỉnh Quảng Ngãi khiến cho nhiều nông dân đối mặt nỗi lo mất kế sinh nhai.

Kháng nghị hủy án vụ sáng bị tuyên án, chiều đến tòa án nhảy lầu tử vong

Liên quan vụ ông Lương Hữu Phước (52 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước) tự tử sau khi tòa tuyên án, tối 5.6, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM đã ban hành quyết định kháng nghị vụ án “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”

Hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi Covid-19: Sẽ rà soát việc chi trả ở một số tỉnh

Đã có trường hợp sở hữu nhà cửa khang trang nhưng nằm trong danh sách hộ cận nghèo để nhận tiền hỗ trợ ẢNH: PHÚC NGƯ

Bị can Trần Đại Thủy bị bắt sáng 5.6 ẢNH: VĂN ĐÔNG Chiều 5.6 với đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ LĐ-TB-XH kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Hà Nội, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cho biết TP đã chi trả tiền hỗ trợ cho gần 100% đối tượng chính sách.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.6.2020, còn có: Bắt cựu trưởng đài hóa thân đứng sau việc bảo kê hỏa táng ở Nam Định. Theo đó, ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Đại Thủy (43 tuổi, ngụ TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.