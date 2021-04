Tin tức thời tiết hôm nay 24.4.2021: Cảnh báo nắng nóng gây sốc nhiệt

Tin tức thời tiết hôm nay 24.4.2021 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, trong ngày hôm nay và ngày mai 25.4, khu vực phía tây Bắc bộ, vùng núi bắc và trung Trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua 23.4, khu vực tây bắc Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đặc biệt tại Sơn La, nhiệt độ tại Mường La (Sơn La) lên tới 40, độ C; Sông Mã là 38,9 độ C; Yên Châu là 38,3 độ C.