Tin tức thời tiết hôm nay, 25.5.2021: Mưa lớn, nhiều nơi mưa kéo dài đến 27.5

Hiện nay (25.5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam phân tích trên nên từ nay (25.5) đến ngày 27.5 ở Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa đến mưa to , có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa ở Nam Trung bộ và Nam bộ phổ biến 100 - 200 mm, ở Tây Nguyên phổ biến 150 - 250 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa ngập, rác thải trôi nổi tại nhiều con hẻm ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn sau cơn mưa kéo dài vào sáng 25.5 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cảnh báo lũ, ngập úng cục bộ ở Nam Trung bộ, Tây nguyên và Đông Nam bộ

Từ nay đến ngày 27.5, trên các sông từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 - 5 m. Đỉnh lũ trên các sông Ninh Thuận , Bình Thuận và khu vực Nam Tây nguyên khả năng lên mức BĐ1; các sông nhỏ tại Đắk Nông, Lâm Đồng khả năng lên trên BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở cấp 1

Mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Đêm 24.5 và sáng sớm nay (25.5), ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24.5 đến 7 giờ ngày 25.5): Vinh 89.0 mm, Con Cuông (Nghệ An) 86 mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 273 mm, Hương Thọ (Hà Tĩnh) 193 mm, Cao Quảng (Quảng Bình) 105 mm…

Hiện nay (25.5), áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ Bắc kết hợp rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ngày hôm nay (25.5), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (với lượng mưa khoảng 20 - 50 mm/12 giờ, có nơi trên 70 mm/12 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay (25.5), mưa giảm dần trên khu vực này.