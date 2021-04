Tin tức thời tiết hôm nay 27.4.2021: Mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Tin tức thời tiết hôm nay 27.4.2021, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên khu vực Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to, một số nơi có lượng mưa lớn (tính từ 19 giờ ngày 26.4 đến 3 giờ ngày 27.4) như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 73 mm, Hòa Hải (Hà Tĩnh) 64,2 mm, Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 50 mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên trong ngày hôm nay (27.4), ở các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp tiếp theo kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên từ ngày 28 đến 29.4, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC, riêng khu Tây Bắc 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, có nơi trên 30oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, vùng núi có nơi dưới 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC; riêng phía nam 29 - 32oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27oC.