Tình hình Covid-19 hôm nay 12.7: Ca nhiễm vẫn tăng, TP.HCM điều chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 16

TP.HCM đề nghị các tỉnh lân cận phối hợp thực hiện Chỉ thị 16

Tình hình Covid-19 hôm nay, UBND TP.HCM vừa thông báo chính thức về các trường hợp đi lại trong phạm vi thành phố do nhu cầu thật sự cần thiết thì không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19. UBND TP.HCM giao Công an TP tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các trường hợp lưu thông trên đường mà không thật sự cần thiết, không có lý do chính đáng.

Sở GTVT được giao tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị đầu mối tổ chức giao thông và cấp giấy nhận diện cho các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia, hàng hóa lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và các tỉnh khác có nhu cầu đến, đi qua TP.HCM trong thời gian thành phố thực hiện Chỉ thị 16.

TP.HCM chuyển Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 thành Trung tâm hồi sức Covid-19

TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các tỉnh lân cận: Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Tây Ninh phối hợp về giao thông vận tải để TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 có hiệu quả. Theo đó, các địa phương phối hợp tổ chức người làm việc ăn nghỉ tại công ty, nhà máy, xí nghiệp; tổ chức đưa đón tập trung, nhằm hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông giữa các địa phương...

Ngày 12.7, Cục CSGT có công văn yêu cầu lực lượng CSGT trên toàn quốc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhưng không cứng nhắc khi kiểm soát phương tiện chở hàng hóa ra vào TP.HCM. Cục CSGT lưu ý việc kiểm soát phải linh hoạt, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất và gây bức xúc cho người dân, nhất là tại TP.HCM và các địa phương lân cận.

Sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, phải đặt ECMO để duy trì sự sống, chiến sĩ công an P.C.Đ ở Q.Tân Phú (TP.HCM) nhiễm Covid-19 bệnh nhân (BN) 8944 đã hồi phục và được xuất viện. Trong đợt dịch lần thứ 4 này, anh P.C.Đ là bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng đầu tiên phải đặt ECMO được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và cũng là BN nặng đầu tiên được xuất viện. BN trải qua giai đoạn gần 4 tuần rất nguy kịch, có diễn tiến nặng không thua gì BN 91 trước đây.

Đồng Nai phong tỏa nhiều địa bàn, 17.000 công nhân nghỉ phép

Sáng 12.7, tỉnh Đồng Nai quyết định phong tỏa P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa) 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 13.7 để phòng chống dịch Covid-19. Phường này có 1.906 hộ dân với 7.559 nhân khẩu. Trước đó, 5 phường gồm: Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai và một phần P.Phước Tân, đã bị phong tỏa.

Sáng cùng ngày, Sở Y tế Đồng Nai gửi văn bản đến các huyện, TP trên địa bàn đề nghị tạo điều kiện cho nhân viên y tế ở các khu phong tỏa được ra vào, để đi đến nơi làm việc. Từ khi TP.Biên Hòa phong tỏa các phường kể trên, nhiều cán bộ y tế sinh sống ở các khu vực này không thể ra khỏi khu cách ly đến đơn vị làm việc.

Liên quan đến việc P.Hóa An bị phong tỏa, Công ty Pouchen Việt Nam thông báo sắp xếp cho 17.000 công nhân nghỉ phép trong vòng 14 ngày, kể từ 11.7. Công ty Pouchen Việt Nam nằm cạnh chợ Hóa An, được xác định có ổ dịch phức tạp. Nhiều công nhân công ty này tập trung sống gần chợ, thường xuyên mua thực phẩm ở chợ này, nguy cơ lây nhiễm cao.

Từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Đồng Nai có 376 ca dương tính Covid-19, gồm 136 ca trong cộng đồng và 231 ca trong các khu cách ly, khu phong tỏa. Trong đó TP.Biên Hòa nhiều nhất với 127 ca, kế đến là H.Thống Nhất với 104 ca, H.Nhơn Trạch hơn 60 ca. Địa phương này đã có 2 ca tử vong.

Theo chân đội xét nghiệm Covid-19 lưu động, gõ cửa từng nhà truy vết F0 ở TP.HCM

Đồng Tháp có 3 ca tử vong

Trưa 12.7, Bộ Y tế công bố tỉnh Đồng Tháp có đến 3 ca mắc Covid-19 tử vong, đều ở tại TP.Sa Đéc. Cụ thể, ca tử vong thứ 120 là BN 26658, 44 tuổi, nam, có tiền sử ung thư màng phổi, xơ gan. Ca tử vong thứ 121 là BN 17053, 74 tuổi, nam, có tiền sử suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành. Ca tử vong thứ 122 là BN 19971, 48 tuổi, nữ, có tiền sử suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5.

Tại Phú Yên, có 5 công nhân của một nhà thầu thi công trong KCN An Phú mắc Covid-19. 5 trường hợp này là công nhân của một nhà thầu đang thi công phân xưởng cho Công ty TNHH CCIPY Việt Nam. Ngoài ra, còn có một ca mắc Covid-19 là anh N.D.H (F1 của BN 23650), tài xế lái xe tải có lịch trình di chuyển dày đặc khắp các tỉnh Bình Định, Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Trưa nay, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 liên quan Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long, đã được cách ly tập trung. Trước đó, sáng 12.7, Hà Nội có thêm 10 ca dương tính, trong đó 2 ca tại Công ty SEI và 8 ca liên quan đến chùm ca bệnh về từ TP.HCM. Chùm liên quan đến TP.HCM gồm 3 người về từ TP.HCM và 5 trường hợp tiếp xúc với người về từ TP.HCM.

Tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện thêm 2 ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn H.Phước Long và H.Hồng Dân. Ca thứ nhất về từ chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP.HCM), ca thứ hai về từ TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

TP.HCM yêu cầu không kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 trong khu vực nội thành