Tình hình Covid-19 hôm nay 1.7: Ca nhiễm ở TP.HCM vẫn tăng 3 con số; Bình Dương, Phú Yên ‘nóng’ theo

Tình hình Covid-19 đến 12 giờ trưa hôm nay, cả nước có 260 ca mắc Covid-19 mới tại 11 tỉnh, thành, là các bệnh nhân có mã số BN 17053 – BN 17312. Trong đó, 2 ca nhập cảnh cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang; 258 ca mắc do lây nhiễm trong nước, gồm TP.HCM 154 ca, Bình Dương 48 ca, Long An 28 ca, Phú Yên 10 ca, Hưng Yên 5 ca, Bắc Giang 4 ca, Nghệ An 3 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Bình Phước, Đồng Tháp 1 và Bắc Ninh mỗi tỉnh có 1 ca.