Tình hình Covid-19 hôm nay 17.6: TP.HCM lên phương án có hơn 3.000 bệnh nhân, tiêm 500.000 đến 10 triệu liều vắc xin

Về tình hình Covid-19 hôm nay trên cả nước, đến trưa nay có thêm 220 ca mắc mới, trong đó, Bắc Giang 178 ca, TP.HCM 30 ca, Tiền Giang 2 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Nghệ An 1 ca, và 8 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tại Tây Ninh, bệnh nhân 8217 (nữ, 71 tuổi, ngụ H.Châu Thành, An Giang) tử vong sau thời gian phát hiện nhiễm Covid-19. Tại Hà Tĩnh có thêm 3 ca nhiễm mới, đều là F1 của các ca trước, trong đó có cháu bé mới 6 tháng tuổi. Tại Bình Dương, có thêm 7 ca dương tính là công nhân Công ty TNHH VN Housewares. Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai cách ly siêu thị BigC 21 ngày từ hôm nay do có ca mắc đến đây mua sắm; tỉnh Nghệ An giãn cách TP.Vinh và H.Diễn Châu từ hôm nay do có cán bộ công an trong tổ làm căn cước công dân nhiễm Covid-19.