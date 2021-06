Tình hình Covid-19 hôm nay 18.6: Phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt miễn dịch cộng đồng

Liên quan đến tình hình Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế được yêu cầu chuẩn bị cho giai đoạn sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 xong cho đối tượng ưu tiên, sẽ khởi động cơ chế tiêm chủng mở rộng miễn phí và tiêm dịch vụ, tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng.

Bộ Y tế cho hay, một số doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy, tìm kiếm công nghệ sản xuất vắc xin trong nước và quốc tế, cố gắng cuối năm 2021, chậm nhất đầu năm 2022, sẽ có 1 nhà máy sản xuất vắc xin quy mô lớn đi vào hoạt động. Bộ này cũng đang thúc đẩy Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Sputnik V của Nga theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu cuối tháng 7 tới.

Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hôm nay yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành sớm trình Chính phủ thống nhất chủ trương tận dụng, tiếp cận tất cả nguồn cung vắc xin trên thế giới, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021 đạt miễn dịch cộng đồng.

UBND Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết sẽ tổng hợp danh sách công nhân tại các doanh nghiệp gửi Sở Y tế TP.HCM trong ngày 18.6 để chuẩn bị phương án tiêm vắc xin cho công nhân nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất. Hiện quận này phối hợp Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp tục xét nghiệm tầm soát ở các doanh nghiệp chưa lấy mẫu tại Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với 49 doanh nghiệp, khoảng 7.500 công nhân. Các doanh nghiệp có từ 300 lao động trở lên trên địa bàn quận gồm 36 doanh nghiệp với 33.000 công nhân.

TP.HCM vẫn là điểm nóng dịch Covid-19

Tình hình Covid-19 hôm nay liên tiếp xuất hiện các điểm phong tỏa và ca nhiễm mới ở TP.HCM.

Hôm nay, cơ quan chức năng phong tỏa, cách ly y tế tạm thời trụ sở UBND P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM, do có liên quan đến trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19. Cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng... tại đây không ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp cách ly y tế tạm thời.

Theo báo cáo của UBND Q.Bình Tân, từ ngày 28.5 đến nay, quận này có 193 ca mắc Covid-19 tại 9/10 phường, trong đó có tới 81 ca liên quan chung cư Ehome 3.

Chung cư 65 Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM sáng nay phong tỏa tạm thời do có 1 ca nghi nhiễm là nam sống ở đây. Cũng tại Q.1, tòa nhà Abacus Tower trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao phong tỏa tạm thời do có ca nghi nhiễm làm việc tại đây.

Trong khi đó, Bệnh viện Q.4, TP.HCM thông báo khẩn tạm ngưng khám chữa bệnh từ ngày 18.6 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Một bệnh nhân ho, sốt... được Bệnh viện Q.4 khám sàng lọc, test nhanh âm tính nên được cho về. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm RT-PCR sau đó khẳng định bệnh nhân này dương tính Covid-19.

Tại Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM, 1 điều dưỡng ở khoa Chấn thương Chỉnh hình nhiễm Covid-19. Bệnh viện này vừa được tạm chuyển công năng thành Bệnh viện điều trị Covid-19.

Nghệ An, Hà Tĩnh thêm nhiều ca nhiễm mới

Tình hình Covid-19 ở nhiều địa phương trên cả nước hôm nay cũng có nhiều dương tính với Covid-19. Sáng 18.6, tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca cùng gia đình ở TP.Vinh và 1 nhân viên y tế của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Như vậy, 5 ngày qua, Nghệ An đã có 16 ca nhiễm Covid-19.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, hôm nay có thêm 3 ca nhiễm mới, đều là F1 của các bệnh nhân mắc bệnh trước đó và đã được đưa đi cách ly tập trung. Trong đó, ông N.T.A (48 tuổi) và ông B.K.P (51 tuổi), là F1 của 1 bệnh nhân, được cách ly tập trung trước đó, đã xét nghiệm 2 lần âm tính, lần thứ 3 dương tính Covid-19.

Trong khi đó, chị H.T.T. ở tổ 13, P.Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã có kết quả khẳng định dương tính với Covid-19. Chị T. về từ Malaysia, đã hoàn thành cách ly, xét nghiệm 3 lần âm tính với Covid-19 nhưng khi bay ra Hà Nội, có nói chuyện với F0 cùng chuyến bay.

Tình hình Covid-19 trên cả nước đến trưa nay 18.6, có thêm 119 ca bệnh Covid-19 ghi nhận trong nước. Trong đó, tại TP.HCM 59 ca, Bắc Giang 36 ca, Bình Dương 12 ca, Bắc Ninh 10 ca, Hòa Bình 1 ca, Lào Cai 1 ca. Trong số này, có 9 ca mắc ngoài cộng đồng, 110 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến 12 giờ ngày 18.6, Việt Nam có tổng cộng 10.755 ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.669 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh.