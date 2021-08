Tình hình Covid-19 hôm nay 18.8: 17 đơn vị được nhận thuốc Remdesivir; gần 400.000 người ở TP.HCM tiêm vắc xin Vero Cell

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, TP.HCM lập Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng 1.000 giường. Sáng 18.8, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng Q.Tân Bình với quy mô 1.000 giường được khánh thành. Bệnh viện có 3 tầng điều trị, tầng 1 dành cho bệnh nhân nhẹ có 300 giường, tầng 2 dành cho ệnh nhân mức độ trung bình 650 giường và tầng 3 dành cho bệnh nhân nặng là 50 giường. Bệnh viện Thống Nhất chi viện cho bệnh viện này 139 y bác sĩ. Ngoài ra còn có nguồn nhân lực từ bệnh viện và Trung tâm y tế Q.Tân Bình; y tế tư nhân, y bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt. Bệnh viện được trang bị 150 đầu ô xy và nhiều máy thở, máy xét nghiệm, X-quang tại chỗ.

TP.HCM: Gần 400.000 người đã tiêm vắc xin Vero Cell ngừa Covid-19 của Sinopharm

Vĩnh Long đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 100 giường. Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương, đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cũ, hoạt động chính thức giai đoạn 1 với quy mô 100 giường bệnh, trang bị nhiều thiết bị y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 có triệu chứng nặng. Hiện ICU có 60 giường đã hoạt động, đang điều trị cho hơn 40 bệnh nhân Covid-19. Giai đoạn 2 của ICU này đang được gấp rút hoàn thiện với quy mô 250 giường bệnh. Khi hoàn thành, ICU sẽ hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, An Giang…

Sở Y tế TP.HCM đề xuất mua hơn 182.408 túi thuốc trị giá hơn 54 tỉ đồng. Ngày 18.8, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình UBND TP.HCM về việc cung ứng cơ số thuốc cho người mắc Covid-19 (F0) không triệu chứng hoặc triệu chứng mức độ nhẹ đủ điều kiện cách ly tại nhà. Theo Sở Y tế TP.HCM, số ca F0 hiện tại và dự kiến số ca F0 trong 1 tháng tới là 182.408 ca, do đó cần số túi thuốc tương ứng. Mỗi túi thuốc gồm 4 thuốc với số lượng dùng cho 7 ngày. Ước tính kinh phí mua 182.408 túi thuốc là gần 54 tỉ đồng (295.246 đồng/túi thuốc. Đợt 1 giao ngay 30.000 túi thuốc; đợt 2 giao 50.000 túi thuốc và đợt 3 giao 50.000 túi thuốc… đến khi đủ nhu cầu.

5 điểm quan trọng trong phòng chống dịch của TP.HCM. Ngày 17.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm việc với Thành ủy, UBND TP.HCM về công tác chăm sóc, điều trị người mắc Covid-19, bao gồm triển khai gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 và cấp cứu, điều trị theo mô hình tháp 3 tầng. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị TP.HCM cần đặc biệt lưu tâm thực hiện 5 điểm trong công tác phòng chống dịch giai đoạn này: Phải thực hiện giãn cách thật nghiêm, là quan trọng, quyết định; Chú trọng thực hiện an sinh xã hội tại chỗ. Khi người dân được cung cấp các gói an sinh xã hội, họ sẽ không ra ngoài, hạn chế lây nhiễm; Xét nghiệm sớm là biện pháp then chốt nhằm phát hiện nguồn lây, bóc tách F0 khỏi cộng đồng, xác định rõ người nhiễm để có biện pháp hỗ trợ sớm, tránh để lây lan nhanh, diện rộng; Giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu; Tiêm vắc xin, là chiến lược lâu dài.

Bệnh nhân tim mạch dùng thuốc chống đông có thể tiêm vắc xin Covid-19?

17 đơn vị y tế được tiếp nhận thuốc Remdesivir điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngày 18.8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ 30.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 đến 17 bệnh viện và Sở Y tế. Theo đó, có 17 bệnh viện (gồm các trung tâm hồi sức tích cực Covid-19), Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ và Sở Y tế các tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cần Thơ được cấp xuất thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 trong đợt này. Các địa phương có số mắc cao như TP.HCM được phân bổ nhiều hơn. Trước đó, ngày 8.8, lô thuốc đầu tiên gồm 10.000 lọ Remdesivir đã được phân bổ đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM. Dự kiến từ ngày 19.8 đến hết tháng 8, sẽ có thêm khoảng 330.000 lọ Remdesivir về đến TP.HCM.

Gần 400.000 người ở TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 Vero Cell của Sinopharm. Sáng 18.8, tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết trong ngày 17.8, TP đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 126.157 người (đa số là vắc xin Vero Cell của Sinopharm). Tính từ ngày 13 - 17.8, đã có 392.900 người tại TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 Vero Cell của Sinopharm. Như vậy, trong đợt 5 tính đến thời điểm này, TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 cho hơn 3,9 triệu người. Tính từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 với 5 đợt đến hết ngày 17.8, TP đã tiêm cho 4,9 triệu người.

Đà Nẵng ưu tiên tiêm vắc xin cho hơn 16.000 tình nguyện viên, người cung cấp hàng thiết yếu. Chiều 18.8, Sở Y tế TP.Đà Nẵng công bố kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca cho 40.950 người dân, trong đó có 24.592 người được tiêm mũi 2. Số vắc xin còn lại dành cho 16.358 người thuộc đối tượng tiêm mũi 1. Cụ thể, tiêm cho người lao động tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Q.Liên Chiểu. Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn, cung cấp dịch vụ thiết yếu, nhiều yếu tố nguy cơ, có vai trò đảm bảo chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp thuộc tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế. Dự kiến thời gian tiêm chủng bắt đầu từ ngày mai 19.8 đến hết ngày 26.8.

Trung tâm triển lãm, hội chợ thành Bệnh viện dã chiến đa tầng điều trị Covid-19

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Kiên Giang xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng bằng phương pháp PCR trên toàn tỉnh. Công tác xét nghiệm sàng lọc được tổ chức đồng loạt, quy mô toàn tỉnh, theo nguyên tắc xét nghiệm sàng lọc 100% người dân trong vùng cách ly y tế, vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ; Xét nghiệm sàng lọc 10 - 15% dân số ở các địa bàn “vùng xanh” và các địa bàn vừa hoàn thành cách ly y tế trước thời điểm triển khai kế hoạch này. Theo đó, 716.909 người dân sẽ được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp 10 theo nhân khẩu từng hộ gia đình, tần suất 7 ngày/lần, thực hiện 3 lần. Với chiến dịch này, Kiên Giang phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25.8.