Tình hình Covid-19 hôm nay 21.9: Long An triển khai thẻ xanh Covid, TP.HCM phát hiện F0 đi đường

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Việt Nam ký hợp đồng mua 5 triệu liều vắc xin Abdala của Cuba. 10 giờ 30 sáng 20.9 giờ Cuba (21 giờ 30 ngày 20.9 giờ Việt Nam), tiếp tục chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Trung tâm Kỹ thuật Di truyền - công nghệ sinh học Cuba (CIGB). Tiến sĩ Martinez Diaz, Chủ tịch Tập đoàn Sinh dược Cuba thuộc CIGB cho biết vắc xin Abdala có hiệu quả trên 92% và đã được chứng minh trong thực tế với tình hình dịch bệnh của thủ đô La Habana cũng như toàn Cuba, kể từ khi biến thể Delta của dịch Covid-19 xuất hiện tại nước này. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng mua 5 triệu liều vắc xin Abdala của Bộ Y tế với Trung tâm CIGB. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng chứng kiến việc ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển, cung ứng và phân phối vắc xin Covid-19 Soberana dành cho trẻ em giữa Viện Vắc xin Finlay của Cuba và Công ty cổ phần Vắc xin và sinh phẩm DS-BIO.

TP.HCM phát hiện nhiều F0 đi qua các chốt kiểm soát. Đại diện Công an TP.HCM cho biết từ ngày 29.8 đến ngày 20.9, qua phần mềm VNEID, Công an TP.HCM đã phát hiện 607 lượt nghi nhiễm đi qua các chốt kiểm soát trên địa bàn, trong đó 406 lượt đi qua nhiều chốt nên thông tin trùng lắp. Công an TP đã xác minh được 199 trường hợp, còn 2 trường hợp đang tiếp tục xác minh. Trong 199 trường hợp, có 112 là F0, trong đó 78 trường hợp đã được cách ly tại nhà, 34 trường hợp đưa đi cách ly tập trung; 52 trường hợp qua xác minh không phải F0, và 35 F0 đã khỏi bệnh. Ngoài ra, trong 199 trường hợp trên, có 69 trường hợp được cấp giấy đi đường, 49 trường hợp không có giấy đường, 81 trường hợp được được miễn cấp giấy đi đường. Sau khi xác định các F0, Công an TP đã chỉ đạo thu hồi 11 giấy đi đường, 31 trường hợp không thuộc diện phải thu hồi, 14 thuộc trường hợp chưa thu hồi được do đang cách ly, còn lại các trường hợp khác đang tổ chức thu hồi.

Long An triển khai thẻ xanh, thẻ vàng Covid. Ngày 21.9, tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành công văn về việc triển khai sử dụng thẻ Covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế của tỉnh. Việc triển khai thẻ Covid nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho những người đã tiêm vắc xin tham gia các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh, xã hội... trên địa bàn tỉnh. Các thẻ Covid được sử dụng dưới dạng giấy tờ tùy thân kèm theo các giấy chứng nhận của cơ quan có thấm quyền hoặc các ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh. Thẻ xanh Covid hoặc thẻ vàng Covid được sử dụng dưới dạng điện tử của các ứng dụng Bluezone hoặc sổ sức khỏe điện tử được cài trực tiếp trên điện thoại thông minh hoặc trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19.

Người tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 khi đến Quảng Nam vẫn phải cách ly 14 ngày. Hôm nay 21.9, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký ban hành văn bản về việc bổ sung biện pháp giám sát y tế đối với người từ các khu vực có dịch Covid-19 đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 đến Quảng Nam. Theo đó, người từ các khu vực có dịch Covid-19 đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid- 19 khi đến Quảng Nam phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày. Sau đó, tiếp tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú thêm 7 ngày. Quá trình cách ly tại nhà phải lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7.

Người dân TP.HCM chưa được tiêm vắc xin Covid-19 cần nhắn tin vào tổng đài 8066. Sở TT-TT TP.HCM vừa có văn bản đề xuất UBND TP.HCM triển khai Tổng đài tiếp nhận tin nhắn đăng ký tiêm vắc xin đối với người dân chưa tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19. Cụ thể, người dân từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 và đang cư trú tại TP.HCM có thể gửi tin nhắn đăng ký tiêm vắc xin qua đầu số 8066 theo cú pháp: Mũi 1-họ tên-năm sinh-quận huyện. Ví dụ: MUI1 NguyenVanA 1960 BinhChanh. Danh sách đăng ký tiêm vắc xin của người dân sẽ được chuyển qua thư điện tử đến UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức qua email tiemvacxin@tphcm.gov.vn; tần suất gửi danh sách đăng ký tiêm là 1 giờ/lần.

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 19, TP.Phú Quốc phát hiện ổ dịch Covid-19. Hôm nay 21.9, là ngày đầu tiên TP.Phú Quốc cùng với 9 huyện khác được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho nới lỏng giãn cách, chuyển từ thực hiện Chỉ thị 15 sang thực hiện Chỉ thị 19. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, Phú Quốc phát hiện ổ dịch lớn tại P.An Thới. Đây là ổ dịch cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại Phú Quốc kể từ khi có dịch Covid-19 tới nay. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Phú Quốc, đã có 10 trường hợp cho kết quả PCR dương tính với Covid-19 liên quan đến ca nhiễm là bà H. (45 tuổi, ngụ khu phố 1, P.An Thới). Chồng bà H. là ông N., làm nghề bốc vác hàng tại cảng Vịnh Đầm, qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19. Qua công tác truy vết, đã xác định được 44 trường hợp F1 tiếp xúc gần.

Quảng Ninh mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh. Bắt đầu từ hôm nay 21.9, tỉnh Quảng Ninh cho phép các hoạt động du lịch nội tỉnh được hoạt động trở lại. Ngoài ra, trong 2 tháng 11 và 12 tới, tỉnh Quảng Ninh tái khởi động các chương trình kích cầu du lịch để thu hút khách ngoại tỉnh. Trong đó, tập trung ở các địa phương phía Bắc; chỉ thực hiện đón khách từ các địa phương đã qua 14 ngày không xuất hiện các ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Việc mở lại các hoạt động du lịch của Quảng Ninh dựa trên cơ sở địa phương này đã trải qua 85 ngày (từ 28.6 đến nay) không phát hiện ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã tiêm hơn 1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, đạt 85,47% kế hoạch.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, người ra, vào Đà Nẵng theo quy định phòng chống dịch mới nhất. Sở Y tế Đà Nẵng hướng dẫn rõ trình tự 3 bước dành cho người vào Đà Nẵng, gồm: chuẩn bị các giấy tờ liên quan; khai báo, xét nghiệm tại chốt; áp dụng các biện pháp phòng dịch cụ thể. Người vào Đà Nẵng cần giấy tờ chứng minh công vụ, nhóm vận chuyển hàng hóa thiết yếu, làm việc ở các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động theo quy định của địa phương. Trong khi đó, người đi khỏi Đà Nẵng phải tuân thủ trình tự 5 bước, gồm: làm đơn gửi địa phương đang lưu trú; liên hệ địa phương nơi đến; quận, huyện đề xuất dự thảo văn bản để Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chấp thuận; cung cấp công văn chấp thuận này nếu được yêu cầu trên suốt lộ trình di chuyển; quay trở lại TP.Đà Nẵng cũng thực hiện các công đoạn như khi rời đi, riêng về lại từ vùng có dịch thì phải cách ly y tế.