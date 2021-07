Tình hình Covid-19 hôm nay 29.7: Đình chỉ 2 chủ tịch xã; khởi tố 2 vụ án 'làm lây lan dịch'

Khánh Hòa khởi tố vụ án 'làm lây lan dịch bệnh' cho nhiều người, là thông tin tình hình Covid-19 đáng chú ý hôm nay. Theo đó, Sở GT-VT tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản tạm dừng hoạt động xe khách liên tỉnh, nhưng xe khách BS 79B-01915 thuộc nhà xe Hiếu Nghĩa vẫn vận hành, mẫu xét nghiệm RT-PCR của tài xế và phụ xe đều dương tính Covid-19. Đến thời điểm này, tài xế và phụ xe 79B-01915 làm lây lan dịch bệnh cho 7 người tại một quán cơm trên địa bàn H.Vạn Ninh.

Tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Vụ án khởi tố có liên quan đến 2 người là bà K.T.T và T.T.N, cùng ở xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu, đi khám bệnh tại TP.Cần Thơ là vùng có dịch Covid-19 về địa phương nhưng không khai báo y tế. Sau đó, bà T. và N. làm lây lan Covid-19 trong cộng đồng, từ ngày 25.7 đến nay, phát hiện hàng chục ca nhiễm Covid-19 tại xã Vĩnh Hải.

H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đình chỉ công tác chủ tịch xã cho người đang cách ly về nhà thăm vợ con. Ông Hồ Ngọc Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm bị tạm đình chỉ công tác 14 ngày do đã cho phép anh C., người thuộc diện F1 đang cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Lâm, về nhà với lý do vợ mới sinh con. Sau đó, mẫu xét nghiệm của anh C. được xác định dương tính Covid-19.

H.Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã để dịch Covid-19 lây trong cộng đồng. Ông Nguyễn Anh Võ, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, khi để phát sinh ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại địa phương này. Trước đó, UBND xã Tân Khánh chỉ ra quyết định cách ly tại nhà đối với chị V.K.N (30 tuổi) nhiễm Covid-19 về từ vùng dịch tại tỉnh Tiền Giang, trong khi theo quy định, người về từ vùng dịch phải cách ly tập trung 15 ngày.

Bắt nghi can lừa đảo tiêm vắc xin Pfizer 1.250.000 đồng/liều ở TP.HCM. Nghi can Nguyễn Minh Phụng (25 tuổi, ngụ P.Tam Phú, TP.Thủ Đức) vừa bị tạm giữ do lợi dụng dịch bệnh, đăng tải trên Facebook, Zalo các thông tin: Cung cấp giấy xét nghiệm Covid-19 để làm giấy thông hành, đi lại qua các trạm kiểm soát dịch (600.000đ/tờ); Đăng ký dịch vụ tiêm ngừa vắc xin (Pfizer 1.250.000đ/liều, AstraZeneca 1.080.000/liều); Các loại dược phẩm để chữa trị khi nhiễm Covid-19; Bán hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Phụng chặn liên lạc, chiến đoạt số tiền được chuyển.

Anh, Séc sẽ viện trợ Việt Nam hơn 650.000 liều vắc xin Covid-19, trong đó, Anh công bố viện trợ 415.000 liều, Séc viện trợ 250.000 liều. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 14 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 thông qua các nguồn khác nhau, trong đó có gần 7,5 triệu liều vắc xin Covid-19 với 4 lô hàng từ Cơ chế COVAX bao gồm hơn 5 triệu liều vắc xin Moderna do Chính phủ Mỹ hỗ trợ và gần 2,5 triệu liều AstraZeneca; Nhật Bản đã hỗ trợ 3 triệu liều; Úc cam kết hỗ trợ 1,5 triệu liều…

Thêm gần 660.000 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam. 659.900 liều vắc xin Covid-19 về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sáng 29.7 là lần giao vắc xin thứ 6 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) và AstraZeneca Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Tổng cộng đã có gần 9,3 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam qua hợp đồng với VNVC, cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước, hiện chiếm 62% nguồn cung vắc xin Covid-19 trên cả nước.

Đà Nẵng khởi động tiêm vắc xin toàn thành phố. Ngày 29.7, Đà Nẵng khởi động chương trình tiêm vắc xin quy mô lớn, dành cho nhân viên y tế, nhân lực trong lĩnh vực thiết yếu... Đợt này, tổng số liều vắc xin được Bộ Y tế phân bổ cho Đà Nẵng là 33.600 liều vắc xin Moderna, được cấp thành 2 đợt để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người. Mũi tiêm thứ nhất từ 29.7 đến 5.8, mũi thứ 2 dự kiến từ 28.8-5.9.

Tính đến ngày 28.7, TP.HCM đã có 25.189 bệnh nhân Covid-19 xuất viện. Trong đó, ngày 28.7, TP.HCM có 3.851 bệnh nhân xuất viện, ngày 27.7, ghi nhận 4.353 bệnh nhân xuất viện, ngày 26.7, có 1.956 bệnh nhân xuất viện. Tính từ ngày 27.4 đến sáng nay, TP.HCM có 78.934 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố. Đến nay, tổng số ca Covid-19 điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 25.189. TP.HCM: Tổng cộng 25.189 bệnh nhân Covid-19 xuất viện từ đầu dịch

Tỉnh Cà Mau lập các tổ công tác trực tiếp phụ trách địa bàn huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, phân công 7 cán bộ là Thường vụ Tỉnh ủy, 2 Ủy viên BCH Tỉnh ủy và cán bộ là cấp phó đầu ngành (tất cả 43 cán bộ) của tỉnh về 9 huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ. Các tổ công tác trực tiếp triển khai, thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, báo cáo định kỳ mỗi ngày 1 lần.

Bình Phước đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến 180 giường đầu tiên, hoạt động từ ngày 28.7. Bệnh viện dã chiến TP.Đồng Xoài điều trị bệnh nhân Covid-19 được lập tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP.Đồng Xoài (P.Tân Phú), dành 20 giường cho bệnh nhân nặng, 9 giường cho bệnh nhân hồi phục, số còn lại điều trị cho bệnh nhân nhẹ.

Bình Dương có 3.701 doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”. Trong đó có 1.807 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và 1.894 doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, tỉnh Lâm Đồng không tiếp nhận người từ vùng dịch Covid-19 về mà không đăng ký trước. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 12 giờ ngày 29.7, các trường hợp tự ý về địa phương, không liên hệ, đăng ký với chính quyền địa phương để tổ chức đón theo quy định, các huyện, thành phố được yêu cầu không tiếp nhận để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.