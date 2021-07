Tình hình Covid-19 hôm nay 3.7: Ca nhiễm lại lan hàng loạt vào bệnh viện

Tình hình Covid-19 đến 12 giờ 30 trưa hôm nay 3.7, cả nước có 330 ca mắc Covid-19 mới là các bệnh nhân có mã số BN 18361 – BN 18690.

Trong đó, 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. 329 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhận tại TP.HCM 249 ca; Bình Dương 32 ca; Phú Yên 12 và Đồng Tháp mỗi nơi 12 ca; Nghệ An 7 ca; Lâm Đồng 4 ca; Vĩnh Long 3 ca; Long An và Trà Vinh mỗi tỉnh có 2 ca; 6 tỉnh Khánh Hòa, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Phước, An Giang và Đắc Lắk mỗi tỉnh có 1 ca. 280/329 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 16.853 ca ghi nhận trong nước và 1.837 ca nhập cảnh, trong đó, 84 ca tử vong và 7.395 ca đã được điều trị khỏi.