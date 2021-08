Tình hình Covid-19 hôm nay 7.8: Người dân được miễn toàn bộ phí điều trị Covid-19

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp đến điều trị bệnh Covid-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Một trong 4 nội dung được nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, là về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị Covid-19. Đối với bệnh nhân mắc Covid-19 có các bệnh khác thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo luật hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ Y tế đàm phán mua khi doanh nghiệp tìm được nguồn vắc xin. Văn phòng Chính phủ vừa cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức ngay việc đàm phán với đối tác để mua và cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đề xuất trước đó của 4 hiệp hội doanh nghiệp. Bốn hiệp hội gồm: Dệt may Việt Nam (VITAS), Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) đã ký chung văn bản về việc hỗ trợ doanh nghiệp mua vắc xin phòng Covid-19. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc 4 lĩnh vực nói trên đã chủ động tìm nguồn cung vắc xin từ Tập đoàn Royal Stratergic Partner - UAE.

Đà Nẵng tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên là người cao tuổi bị bệnh mạn tính. Ngày 7.8, Đà Nẵng khởi động chương trình tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên. Theo đó, có khoảng gần 1.500 liều vắc xin Pfizer được triển khai tiêm trong 3 ngày (từ ngày 7 đến 9.8) cho nhóm đối tượng ưu tiên là người cao tuổi bị bệnh mạn tính. Đặc biệt ưu tiên tiếp cận vắc xin Covid-19 sớm là nhóm bệnh nhân thận nhân tạo BV quân y C17; BV 199 (Bộ Công an); Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; người hoạt động cách mạng trước năm 1945, trước tiền khởi nghĩa; người bị bệnh mạn tính từ 75 tuổi trở lên; đối tượng chính sách, người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Đà Nẵng...

Người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 ở TP.HCM gọi 0939596999 để được hỗ trợ. TP.HCM lập mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" nhằm hướng dẫn, tư vấn giáo dục sức khỏe cho người dân cũng như hỗ trợ y tế địa phương sàng lọc các trường hợp nhiễm Covid-19 thật sự cần được chăm sóc y tế, cảnh báo cho hệ thống phản ứng nhanh và hệ thống cấp cứu 115 những đối tượng nguy cơ cao cần được chuyển đến bệnh viện khẩn cấp. Người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp thì gọi vào đường dây nóng 0939596999 hoặc 1022 (nhánh 4) sẽ được các y bác sĩ, nhân viên y tế của mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" trả lời. Người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 tại TP.HCM gọi 0939596999 được hỗ trợ ngay

Bình Thuận chi 4,363 tỉ đồng hỗ trợ 4.363 hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Thường trực MTTQ VN tỉnh này đã phân bổ kinh phí xuống các địa phương nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo và người già neo đơn, 1 triệu đồng/hộ, giải ngân và chi trước 15.8. Các địa phương được hỗ trợ nhiều là H.Tánh Linh 988 hộ, H.Hàm Thuận Bắc 987 hộ, H.Hàm Tân 487 hộ, TP.Phan Thiết 426 hộ, H.Đức Linh 430 hộ, H.Tuy Phong 323 hộ, H.Bắc Bình 213 hộ, TX.La Gi 118 hộ và huyện đảo Phú Quý 33 hộ.

TP.HCM hỗ trợ 17 triệu đồng chi phí mai táng ca tử vong do mắc Covid-19. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM cho biết thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí mai táng từ áo quan, tẩm liệm, vận chuyển, hỏa táng… với tổng kinh phí 17 triệu đồng đối với trường hợp tử vong do mắc Covid-19. Theo quy định của Bộ Y tế, ca tử vong do Covid-19 phải thực hiện theo quy trình 6 bước, tất cả phải hỏa táng, trường hợp không thể hỏa táng thì mới địa táng và thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Các ca dương tính Covid-19 phải điều trị trong bệnh viện, nếu không qua khỏi, bệnh viện báo cho nhà đòn làm các thủ tục và chi trả cho nhà đòn. Nếu ca tử vong tại nhà, chính quyền địa phương tổ chức xử lý, sau này ngân sách cấp về cho địa phương.

Đắk Lắk dừng tiếp nhận người dân trở về tự phát. Ngày 7.8, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã gửi công văn đến các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc tạm dừng tiếp nhận người dân của Đắk Lắk trở về tỉnh tự phát, không có sự thống nhất của chính quyền địa phương hai bên. Để người dân trở về tỉnh Đắk Lắk từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đúng theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 1063/CĐ-TTg “trừ những người được chính quyền cho phép”, UBND tỉnh Đắk Lắk thông báo chỉ tiếp nhận người dân của tỉnh trở về theo kế hoạch đề ra hoặc phải có sự thống nhất bằng văn bản của chính quyền địa phương hai bên.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, TP.HCM xây dựng hệ thống khí ô xy cho bệnh nhân Covid-19 theo trình tự, thủ tục công trình khẩn cấp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và đáp ứng điều kiện điều trị tốt nhất cho bệnh nhân tại cơ sở điều trị trong tình hình khẩn cấp hiện nay, UBND TP.HCM chấp thuận về nguyên tắc xây dựng hệ thống khí ô xy các các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 theo trình tự, thủ tục xây dựng công trình khẩn cấp. UBND TP.HCM giao Sở Y tế phối hợp với Sở Xây dựng xác định nhu cầu khí ô xy cho từng bệnh viện; thống nhất thiết kế mẫu hệ thống; xác định giá cả vật tư, trang thiết bị như bồn khí ô xy, đường ống, ổ khí…; hướng dẫn kiểm định chất lượng khí và độ sạch của đường ống trước khi đưa vào sử dụng.