Tình hình Covid-19 hôm nay 8.7: Khuya nay, bắt đầu 15 ngày giãn cách 'toàn thành'

TP.HCM áp dụng biện pháp cao nhất để khống chế dịch Covid-19

Tình hình Covid-19 đến trưa hôm nay 8.7, UBND TP.HCM ra văn bản hướng dẫn cụ thể các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, áp dụng trong 15 ngày tới.

Chỉ thị 16 yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết gồm: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; Các trường hợp cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ; Làm việc tại cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao...

TP.HCM cũng tạm dừng dịch vụ ăn uống mang về, hoạt động bán vé số của đại lý vé số, bán vé số dạo, tiếp tục dừng dịch vụ không thiết yếu. Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng ôtô (trừ trường hợp vì lý do công vụ, đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, hàng hóa...), xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống đều phải tạm dừng.

TP.HCM sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định trên và không có lý do chính đáng.

Liên quan việc TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16, cùng ngày, tỉnh Đồng Nai có cuộc họp bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó nhận định nhiều người rời TP.HCM về địa phương. Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu TP.Biên Hòa nghiên cứu giãn cách theo Chỉ thị 16 với một số nơi nguy cơ cao trên địa bàn.

Trong 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TP.HCM tái lập 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến đường cửa ngõ với 4 tỉnh giáp ranh: Tây Ninh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai. 12 chốt này gồm: 1. Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước); 2. Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (trạm thu phí đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm); 3. Đường Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi); 4. Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng); 5. Quốc lộ 22; 6. Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường); 7. Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình); 8. Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần); 9. Quốc lộ 1K; 10. Quốc lộ 50; 11. Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh); 12. Chân cầu Đồng Nai.

Cả nước cùng TP.HCM chống dịch

Kết luận cuộc họp trực tuyến với TP.HCM về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 sáng nay, 8.7, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan xây dựng kịch bản đến 50.000 ca nhiễm để bố trí đủ nguồn lực cho Thành phố chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM cần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả hơn ở các cấp, các ngành. Với các ổ dịch lớn, trên cơ sở các kinh nghiệm đã tích lũy được, phải có biện pháp, giải pháp khoanh vùng thật nhanh, gọn, giải quyết dứt điểm.

Nhấn mạnh tinh thần “tất cả vì sức khỏe của nhân dân và vì sự phát triển của TP.HCM”, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Bộ Y tế cho biết trong tháng 7, sẽ có 8,7 triệu liều vắc xin về Việt Nam và ưu tiên cho TP.HCM, các tỉnh lân cận có dịch; ưu tiên lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế; ưu tiên người trên 65 tuổi và có bệnh lý nền.

Bộ Y tế sẽ huy động khoảng 10.000 cán bộ nhân viên y tế chi viện cho TP.HCM, giúp thành phố đáp ứng với diễn biến của dịch. Hiện có hơn 3.300 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị thuộc Bộ Y tế, sinh viên các trường y dược thuộc Bộ Y tế đã có mặt tại TP.HCM.

Ổ dịch chợ Bình Điền còn lan đến nhiều tỉnh

Đến trưa nay, cả nước có thêm 355 ca mắc Covid-19 trong nước tại 16 tỉnh, thành phố. TP.HCM chiếm số lượng lớn nhất với 200 ca nhiễm trong khu cách ly, phong tỏa.

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 7 ca dương tính, trong đó có 1 trường hợp về từ chợ Bình Điền (TP.HCM). Tỉnh Bạc Liêu cũng có 1 trường hợp dương tính phát hiện trong cộng đồng từng ghé chợ Bình Điền là ông T.V.Đ.E (32 tuổi, ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, H.Phước Long).

Một trong 15 ca nhiễm mới ở tỉnh Đồng Nai liên quan chợ Bình Điền, là ca dương tính ở chợ Hóa An, ở trọ khu phố An Hòa, P.Hóa An (TP.Biên Hòa). Hôm nay, tỉnh Bình Phước ghi nhận 3 ca dương tính, trong đó có 1 ca là tiểu thương buôn bán hải sản tại cổng khu công nghiệp Becamex - Bình Phước (xã Minh Thành, H.Chơn Thành), thường xuyên đến chợ Bình Điền lấy hàng.

Lâm Đồng có 9 ca dương tính với Covid-19, trong đó có chùm 3 ca bệnh mới phát hiện khi từ H.Đơn Dương đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng xét nghiệm. Tỉnh Cà Mau phát hiện thêm 4 ca dương tính, trong đó có 3 người trong gia đình, gồm ông nội và cha, mẹ của bệnh nhân 23659. Tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thêm 4 ca dương tính, trong đó có 1 trường hợp là F1 liên quan đến các ca bệnh từ xe khách BS 15B - 036.84.

Tình hình Covid-19 đến trưa hôm nay 8.7, Bộ Y tế thông báo 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong gồm: bệnh nhân 12566 (nam, 74 tuổi), Q.4, TP.HCM; bệnh nhân 13041 (nữ, 72 tuổi), Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng; bệnh nhân 10096 (nữ, 67 tuổi), H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Các bệnh nhân có bệnh nền và viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Tại Đà Nẵng, bệnh nhân 71 tuổi, mắc Covid-19 trên nền các bệnh béo phì, huyết áp cao, tiểu đường, suy tim, tử vong sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân này nằm trong chùm ca lây nhiễm liên quan đến nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân.