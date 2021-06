Tình hình Covid-19 hôm nay: Thêm 1 tỉnh vào 'bản đồ' Covid-19, hàng chục địa phương cách ly người từ TP.HCM

Tình hình Covid-19 hôm nay 5.6 vẫn nóng quanh việc UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản hỏa tốc thông báo cách ly tại nhà 21 ngày đối với người từ TP.HCM về và đến Đồng Nai. Hôm nay, Đồng Nai tổ chức họp, điều chỉnh lại thông báo gây khó khăn cho nhiều người, đặc biệt là hàng nghìn lao động đi lại hàng ngày để làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

TP.HCM khẩn tìm người từng đến siêu thị Emart Gò Vấp liên quan ca mắc Covid-19

Theo đó, đối với chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón, doanh nghiệp thực hiện đăng ký số xe cho Công an tỉnh Đồng Nai; đăng ký điểm dừng đón, trả công nhân trên địa bàn; thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế cho toàn bộ người trên xe khi qua chốt kiểm soát dịch. Những xe này không chở quá 50% số lượng người theo quy định.

Trước đó, Đồng Nai ra thông báo khẩn kể từ 0 giờ ngày 5.6, áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở lưu trú 21 ngày đối với những người từ TP.HCM về và đến Đồng Nai, người cách ly tự trả phí.

Bên cạnh Đồng Nai ra quy định gắt gao, hiện có hàng chục tỉnh thành thực hiện việc cách ly y tế đối với đối với người từ TP.HCM. Hiện đã có gần 30 địa phương cách ly y tế người từ TP.HCM theo nhiều hình thức khác nhau, như: Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Thêm 3 nơi bị phong tỏa

Tình hình Covid-19 hôm nay căng thẳng khi có thêm nhiều khu dân cư bị phong tỏa. Theo đó, khu chung cư Sài Gòn Metro Park tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã phong tỏa, khử khuẩn, cư dân được lấy mẫu xét nghiệm. Chung cư nằm trên đường số 11, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức này được lực lượng chức năng rào chắn, hạn chế người xung quanh đến gần do có ca nghi nhiễm tại đây.

Bình Dương cho cách ly, phong tỏa toàn bộ trụ sở Chi cục Thuế Dĩ An. Theo đó, có 1 ca F1 từ TP.Thuận An (Bình Dương) đến Chi cục Thuế TP.Dĩ An làm việc trong nhiều ngày, tiếp xúc với khoảng 20 người tại đây. Hiện 20 cán bộ, nhân viên Chi cục Thuế TP.Dĩ An và ca F1 đang được cách ly ở TP.Thuận An, đã có kết quả âm tính lần 1.

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, 500 hộ dân với 2.300 nhân khẩu ở khu vực tổ dân phố Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh, cũng bị phong tỏa. Đây là nơi gần nhà ở của cặp vợ chồng trở về từ tỉnh Bình Dương dương tính với Covid-19 là ông N.V.M. (56 tuổi) và vợ là N.T.H. (52 tuổi). Thời gian lưu trú tại xã Thạch Trung, vợ chồng ông M. tiếp xúc gần với rất nhiều người. Hiện 6 trường hợp F1 tiếp xúc gần với vợ chồng ông M. đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Một ca tái nhiễm, thêm 1 tỉnh vào “bản đồ” Covid-19

Tình hình Covid-19 hôm nay thêm phần đáng ngại khi tại Quảng Trị xuất hiện ca tái dương tính Covid-19 trong vùng đã dỡ phong tỏa. Cụ thể, tỉnh này ghi nhận 1 người tái dương tính trong thời gian cách ly tại nhà ở xã Hải Chánh (H.Hải Lăng) là ca bệnh 3211 tại Thừa Thiên - Huế từ ngày 8.5. Lúc 9 giờ ngày 22.5, tỉnh Quảng Trị dỡ bỏ phong tỏa tạm thời ở khu dân cư thuộc thôn Mỹ Chánh, và xã Hải Chánh, xã Hải Sơn, thì đến nay bệnh nhân 3211 tái dương tính.

Tại tỉnh Bình Dương, có thêm 2 ca dương tính lây lan trong cộng đồng ở KP.Nhị Đồng 2, P.Dĩ An, TP.Thuận An. Hai ca dương tính mới được phát hiện cùng làm trong công ty Phúc Đạt (đường số 16, KP.Nhị Đồng 2) là nhân viên nam (26 tuổi) và nhân viên nữ (28 tuổi, cùng ngụ P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức).

Khẩn: Phát hiện 2 ca dương tính Covid-19 mới, Bình Dương tìm người đến 7 địa điểm

Trong khi đó, theo công bố của Bộ Y tế tại bản tin trưa 5.6, tỉnh Tiền Giang ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, có liên quan chuỗi lây nhiễm Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng. Đây là bệnh nhân 8430 (nam, 22 tuổi, ngụ ấp quý Thành, xã Nhị Quí, TX.Cai Lậy, Tiền Giang), làm việc tại một quán chè trên đường Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, nơi có nhóm người (trong đó có người sau đó cho kết quả mắc Covid-19) đến quán tổ chức sinh nhật.