Tình hình Covid-19 hôm nay: TP.HCM đã được cấp 4,1 triệu liều vắc xin, muốn san sẻ Vero Cell

Bộ Y tế họp đánh giá nguyên nhân chậm trễ trong tiếp nhận, tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại một số địa phương. Theo Bộ Y tế, đến ngày 8.8, khoảng 19 triệu liều vắc xin Covid-19 do Bộ Y tế tiếp nhận từ các nguồn nhập khẩu, nguồn COVAX và do các nước hỗ trợ, đều đã phân bổ cho các tỉnh, thành. Hiện có 6 loại vắc xin Covid-19 được cấp phép khẩn cấp tại Việt Nam, gồm: AstraZeneca; Sputnik V, Vero Cell Sinopharm, Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen do Janssen Pharmaceutica NV (Bỉ) và Janssen Biologics B.V (Hà Lan) sản xuất. Trong đó, 5 loại đã được tiếp nhận và sử dụng; chưa tiếp nhận vắc xin Janssen. Vừa qua, có hiện tượng chậm trễ trong tiếp nhận, do đó Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương khẩn trương nhận. Với địa phương chậm trễ nhận và triển khai tiêm, Bộ Y tế sẽ điều chuyển cho các địa phương khác.

Vắc xin Covid-19: Nơi lo thiếu, nơi chậm tiêm