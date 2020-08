Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 3.8: Chờ hàng trăm kết quả xét nghiệm

Số người tiếp xúc của 8 ca nhiễm Covid-19 mới đã được lấy mẫu xét nghiệm là 627 người, trong đó 235 âm tính, còn 392 người đang đợi kết quả xét nghiệm.

Hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày đến 28.7 và đang sinh sống tại TP.HCM. Đã có 36.754 người đi khai báo y tế, tăng 4.700 người so với ngày 2.8. Trong số này có 23.949, người đã được lấy mẫu xét nghiệm, tăng hơn 2.700 người so với ngày 2.8; 5.565 mẫu đã xét nghiệm có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

Hiện nay, TP.HCM có 1.478 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 8.994 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Ngày 3.8, HCDC cho biết tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng và tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

“Lần trước, chưa vào trận đánh nhưng không may Bệnh viện Bạch Mai knock out ” toàn bộ. Còn này ngay từ giờ phút đầu thì 3 bệnh viện công lập lớn nhất Đà Nẵng là Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng cũng đã “knock out”. Như vậy trong hệ thống khám, chữa bệnh đã cắt tay, cắt chân ngay lực lượng chiến đấu chủ lực”, PGS-TS Lương Ngọc Khuê nói.