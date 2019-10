Tòa buộc bệnh nhân xin lỗi, bồi thường

Ngày 21.10, sau 5 ngày nghị án, TAND Q.7 (TP.HCM) tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty TNHH y tế Viễn Đông VN, sở hữu Bệnh viện (BV) FV , chi nhánh Q.7, buộc bị đơn là bà N.T.M.C phải xin lỗi công khai BV trên 3 tờ báo và bồi thường cho BV 13 triệu đồng chi phí tổn thất tinh thần; đồng thời HĐXX cũng bác yêu cầu phản tố của bị đơn (bà C. yêu cầu BV bồi thường cho bà hơn 143 triệu đồng).

Về yêu cầu của nguyên đơn đòi bà C. xóa bài viết, xin lỗi công khai BV, HĐXX nhận định với chẩn đoán tình trạng của bà C. khi đến BV vào ngày 19.6.2018 là đã hư thai trước đó, do vậy cách xử lý, thăm khám của BV là phù hợp. Trong khi đó, nội dung bà C. đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào thời điểm chưa có kết luận nào từ phía cơ quan chức năng chứng minh BV FV vi phạm, kêu gọi cộng đồng mạng share bài viết đã làm người đọc ngộ nhận bà C. mang thai trong tình trạng thai nhi khỏe mạnh nhưng BV đã cho uống thuốc gây sẩy thai. Điều này đã tạo ra cuộc khủng hoảng, gây bất lợi cho BV FV. Do đó, yêu cầu của BV buộc bà C. xóa bài viết, xin lỗi công khai là có cơ sở chấp nhận.

Với yêu cầu đòi bà C. bồi thường chi phí lập vi bằng, thuê công ty xử lý khủng hoảng truyền thông tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng , tòa nêu thông tin bà C. đăng tải đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho BV nhưng đây không phải là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 2 khoản phát sinh này nên không có cơ sở chấp nhận. Về yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần hơn 13 triệu đồng, tòa nhận định đây là chi phí hợp lý nên chấp nhận.

Đối với phản tố của bà C., yêu cầu BV bồi thường khoảng 143 triệu đồng, do BV tắc trách trong khám chữa bệnh dẫn đến việc bà sẩy thai, vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp khi BV công khai bệnh án, thông tin cá nhân của bà, HĐXX nhận định trong chính các bài đăng, bà C. đã chủ động nêu thông tin cá nhân của mình và quá trình thăm khám tại BV. Bài viết đã được nhiều người chia sẻ, do đó chính bệnh nhân là người chủ động tiết lộ bệnh tình, thông tin và cho phép mọi người lan truyền thông tin này. Vì vậy, thông tin bệnh án, cá nhân của bà C. không còn là thông tin bí mật riêng tư, từ đó không thể cáo buộc BV FV vi phạm.