Cảnh giác “bà hỏa” những ngày tết

Theo Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn (PC07 - Công an TP.HCM), đầu năm 2021, Phòng PC07 đã tổ chức nhiều tổ công tác kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục những thiếu sót tại các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại… Phòng PC07 đặc biệt khuyến cáo các tiểu thương, hộ kinh doanh không để hàng hóa lấn chiếm khoảng cách giữa các lô, sạp hàng đã quy định. Tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất đặc biệt nguy hiểm cháy nổ như xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy khác ở trong lòng chợ. Tuyệt đối không đốt nhang, đèn, nến, thờ cúng và đốt vàng mã trong lòng chợ và trung tâm thương mại. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí nội thất, làm tường, vách ngăn, trần, quầy sạp hàng. Không làm thêm mái che, không bố trí quầy sạp, bãi để xe và không để vật tư, hàng hóa trong khoảng cách ngăn cháy giữa các khối nhà trong khu vực chợ với các khu vực lân cận. Bố trí hàng hóa, ngành hàng không cháy hoặc khó cháy xen kẽ giữa các ngành hàng, dãy hàng dễ cháy. Tách riêng hệ thống điện phục vụ kinh doanh, hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy. Để hàng hóa dễ cháy có khoảng cách an toàn đến bóng điện, chấn lưu đèn chiếu sáng, bảng điện tối thiểu 0,5 m…

Tại nhà dân, cơ sở kinh doanh việc đốt nhang, vàng mã cũng cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối (chọn nơi khuất gió, đốt xong dội nước dập tắt hết tàn lửa…). Khi đốt nhang, đèn thờ cúng nhất thiết phải có người trông coi... Trong nhà trang bị thêm bình chữa cháy để dập lửa ngay từ ban đầu khi có sự cố cháy.

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên , tại nhiều khu chợ, trung tâm thương mại… vẫn còn những “hình ảnh gây bất an về an toàn PCCC”. Tại khu thực phẩm chợ An Đông (đường Hùng Vương, P.9, Q.5), mặc dù được trang bị bình chữa cháy nhưng đã bám bụi và lâu không được sử dụng đến, một số bình chữa cháy còn bị hàng hóa của tiểu thương chất đống lên. Một số hộ kinh doanh vẫn để bình gas để nấu ăn ngay phía bên trong chợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.