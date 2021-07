Tối nay có 264 ca mắc Covid-19 mới, riêng TP.HCM có thêm 152 ca

Theo Bộ Y tế, từ 12 giờ 30 đến 18 giờ 30 chiều nay, có 264 ca mắc Covid-19 mới là các bệnh nhân có mã số BN17313 - BN17576.

Trong đó, 18 ca nhập cảnh cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh 12 ca, An Giang 3 ca, Đà Nẵng 2 ca và TP.Hà NộI 1 ca.

246 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhận tại TP.HCM 152 ca, Bình Dương 42 ca, Tiền Giang 22 ca, Quảng Ngãi 9 ca, Phú Yên 8 ca, An Giang 5 ca, Đà Nẵng 3 ca, Hà Tĩnh và Bắc Ninh mỗi tỉnh có 2 và Bắc Giang 1 ca.

189/246 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cụ thể, trong 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 2 bệnh nhân có mã số BN17330 - BN17331 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng.

2 bệnh nhân có mã số BN17332 - BN17333 nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, ngày 1.6, và được cách ly ngay tại Kiên Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, 2 bệnh nhân được chuyển tự cách ly tại nhà ở tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 1.7 xác định 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân có mã số BN17334 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang (nữ, 51 tuổi), địa chỉ tại H.An Phú, Tỉnh An Giang.

Ngày 2.6, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày chuyển tự cách ly tại nhà ở tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 1.7 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, BN cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Bệnh nhân có mã số BN17337 (nữ, 31 tuổi), quốc tịch Philippines được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hà Nội. Ngày 2.6, bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP.Hà Nội) trên chuyến bay 0Z733 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hà Nội. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, bệnh nhân được chuyển tự cách ly tại khách sạn ở TP.Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 30.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

12 bệnh nhân có mã số BN17338 - BN17346, BN17348 - BN17350 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

Trong 246 ca ghi nhận trong nước, 8 bệnh nhân có mã số BN17313 - BN17314, BN17318 - BN17320, BN17335 - BN17336 và BN17360 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

2 bệnh nhân có mã số BN17315-BN17316 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

2 bệnh nhân có mã số BN17317 và BN17321) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh là các trường hợp trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

5 bệnh nhân có mã số BN17322-BN17326 ghi nhận tại tỉnh An Giang là các trường hợp F1, đã được cách ly.

3 bệnh nhân có mã số BN17327 - BN17329 ghi nhận tại TP.Đà Nẵng là các trường hợp trong khu cách ly và vùng phong tỏa.

Bệnh nhân có mã số BN17347 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại H.Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, là F1 của BN13995, đã được cách ly từ trước.