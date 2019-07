Tội phạm hình sự, khiếu kiện đất đai gia tăng ở Bình Thuận

Báo cáo tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải cho biết kinh tế Bình Thuận phát triển chưa tương xứng tiềm năng và bộc lộ nhiều yếu kém. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PaPi) của năm 2018 tụt nhiều bậc so với năm 2017. Tình hình an ninh , trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Tội phạm hình sự, ma túy, trộm cắp, cho vay nặng lãi , đòi nợ thuê, khiếu kiện đến đất đai gia tăng. Tai nạn giao thông có số người chết và bị thương tăng cao. Hiện nay, tiền nợ thuế ở Bình Thuận là 791 tỉ đồng, tăng 26% so cùng kỳ năm 2018.