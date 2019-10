Tổng cục Môi trường khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài tránh ô nhiễm không khí

Khuyến nghị này được ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên - Môi trường (Bộ TN-MT), nêu ra tại cuộc họp giao ban báo chí tại Ban Tuyên giáo T.Ư sáng nay, 1.10.

Các khuyến nghị này tiếp tục được đăng tải trên Cổng thông tin của Tổng cục Môi trường để người dân nắm bắt cụ thể, chi tiết.

Theo đó, Tổng cục Môi trường cho biết, trong khoảng thời gian này và những ngày tiếp theo, với đặc điểm thời tiết giao mùa, ban ngày nắng khá mạnh, hanh khô, ban đêm nhiệt độ không khí mặt đất khá thấp, hiện tượng nghịch nhiệt vẫn có thể tiếp diễn, nồng bộ bụi PM2.5 có thể vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao tại một số thời điểm trong ngày, đặc biệt là vào buổi ban đêm và sáng sớm. Vì vậy, Tổng cục Môi trường khuyến nghị người dân nên hạn chế ra ngoài để tránh ô nhiễm không khí, đồng thời, cơ quan này đưa kèm theo thông tin về chất lượng không khí quan trắc được trong thời gian từ ngày 12 - 30.9.

Cụ thể, tại Hà Nội, từ 12 - 30.9, có những ngày nồng độ bụi PM2.5 vượt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, các thông số khác (NO2, O3, CO, SO2) vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Trong các ngày từ 15 - 17.9 và 23 - 29.9, có đến trên 75% giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ của các trạm vượt tiêu chuẩn quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT. Đặc biệt, trong các ngày từ 25 - 29.9, toàn bộ các trạm đều có giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ vượt tiêu chuẩn quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT.

Theo Tổng cục Môi trường, các khoảng thời gian ghi nhận giá trị PM2.5 tăng và duy trì ở mức cao thường là đêm và sáng sớm; AQI giờ những khoảng thời gian này cũng ở mức kém (AQI>100), thậm chí có những giờ lên đến mức xấu (AQI>200).

Đặc biệt, trong buổi sáng liên tiếp các ngày từ 25 - 30.9, ghi nhận một số trạm, AQI giờ đã vượt ngưỡng 200, ở mức xấu, tuy nhiên, AQI giờ ở mức xấu chỉ có tại 1 số vị trí và có tính thời điểm, đó là các trạm Hoàn Kiếm, Thành Công, Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu, Minh Khai, Đại sứ quán Mỹ và 556 Nguyễn Văn Cừ, tập trung vào khung giờ 0 - 6 giờ. Trong đó, từ 27 - 30.9 là những ngày có nhiều giờ AQI ở mức xấu nhất trong 2 tuần, từ 12 - 30.9.

Tại TP.HCM, tháng 9 cũng là thời điểm giao mùa (cuối mùa mưa, đầu mùa khô), điều kiện thời tiết bất lợi dẫn đến hiện tượng nghịch nhiệt làm giảm khả năng hòa trộn và phát tán các chất ô nhiễm trong không khí, cũng như làm xuất hiện tượng sương mù quang hóa. Chất lượng không khí cũng có những diễn biến theo chiều hướng xấu.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM, hiện tượng sương mù quang hóa xảy ra trên địa bàn thành phố này mang tính chu kỳ vào khoảng 6 - 7 ngày trong khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm.

Năm nay, hiện tượng này đã xảy ra trong thời gian từ 18 - 22.9. Tổng hợp kết quả quan trắc của Sở TN-MT TP.HCM và trạm quan trắc tự động của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho thấy, từ 1 - 23.9 có sự gia tăng mạnh mẽ nồng độ bụi PM2.5 trong không khí. Tuy nhiên, nồng độ bụi PM2.5 phần lớn vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

Đáng chú ý, so sánh nồng độ bụi PM2.5 trong các tháng qua các năm từ 2013 - 2019 cho thấy, nồng độ bụi PM2.5 trong các tháng năm 2019 có xu hướng giảm qua các năm. Riêng tháng 9, nồng độ bụi tăng mạnh so với các tháng trước đó và so với cùng kỳ các năm từ 2015 - 2018.