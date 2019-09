Những thông tin về ô nhiễm không khí được thu thập thế nào?

Theo ông Dũng, dữ liệu chất lượng không khí trên PAM Air được thu thập, phân tích và hiển thị từ mạng lưới điểm đo để đo chất lượng không khí đặt rải rác tại nhiều địa điểm trên phạm vi cả nước.

Mạng lưới điểm đo trên PAM Air sử dụng thiết bị cảm biến do chính Công ty D&L sản xuất, lắp đặt, vận hành. Các điểm đo thuộc sở hữu, quản lý và vận hành bởi các đơn vị khác nhưng đồng ý chia sẻ dữ liệu với PAM Air. Tuy nhiên, trước khi chia sẻ và hiển thị dữ liệu từ các đơn vị khác, chất lượng dữ liệu sẽ được đánh giá.

Chia sẻ sâu hơn về các thiết bị, ông Dũng cho biết, Công ty D&L cung cấp 2 phiên bản của thiết bị giám sát không khí: Thiết bị ngoài trời cơ bản (Cơ bản) PAS-OA318: đo PM 2.5 (bụi mịn), nhiệt độ và độ ẩm và thiết bị ngoài trời nâng cao (Nâng cao) PAS-OA918: đo PM 2.5 (bụi mịn), PM 10 , CO, O 3 , NO x , SO 2 , nhiệt độ và độ ẩm. Cả hai phiên bản (Cơ bản và Nâng cao) đều có thể kết nối với internet để gửi dữ liệu bằng mạng 3G và wifi, có thể có thêm thành phần GPS để theo dõi vị trí của thiết bị. “Thiết bị cảm biến dùng phương pháp tán xạ ánh sáng để thu thập và đưa ra thông tin. Còn giải thích sâu hơn thì đi vào chuyên môn rất khó hiểu”, ông Dũng nói.