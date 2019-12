Tổng thư ký Quốc hội: 'Sau sáp nhập huyện xã, một việc mà tới 2 người làm'

Theo hồ sơ đề án trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Hòa Bình sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Kỳ Sơn với thành phố Hòa Bình và sắp xếp 106 đơn vị cấp xã, giảm 59 xã sau sáp nhập. Tỉnh Hà Giang sẽ sắp xếp 4 đơn vị cấp xã, giảm 2 đơn vị. Tuy nhiên, tỉnh Hà Giang còn 12 xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng đề nghị chưa sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2020 này. Tỉnh Phú Thọ sắp xếp 80 đơn vị, giảm 52 đơn vị. Tỉnh Hà Nam sắp xếp 12 đơn vị cấp xã, giảm 7 đơn vị đồng thời thành lập thị xã Duy Tiên và thị trấn Tân Thanh thuộc huyện Thanh Liêm. Tỉnh Quảng Ninh nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long và sắp xếp 16 đơn vị cấp xã, giảm 9 đơn vị cấp xã. Tỉnh Nghệ An sắp xếp 39 đơn vị, giảm 20 đơn vị cấp xã. Tỉnh Quảng Trị sắp xếp 33 đơn vị, giảm 16 đơn vị cấp xã. Tỉnh Thừa Thiên - Huế sắp xếp 14 đơn vị cấp xã, giảm 7 đơn vị. Tỉnh Lâm Đồng sắp xếp 10 đơn vị cấp xã, giảm 5 đơn vị so với hiện nay. Tỉnh Đồng Tháp sắp xếp 2 đơn vị, giảm 1 đơn vị. Tỉnh Long An sắp xếp 8 đơn vị, giảm 4 đơn vị so với hiện nay. Tỉnh Quảng Ninh có một đơn vị cấp huyện là huyện đảo Cô Tô thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 nhưng tỉnh đề nghị không sắp xếp do huyện đảo Cô Tô nằm biệt lập với đất liền. Tỉnh Quảng Trị cũng có 2 đơn vị thuộc diện này là huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị nhưng tỉnh cũng đề nghị không sắp xếp trong đợt này do huyện đảo Cồn Cỏ nằm biệt lập với đất liền còn thị xã Quảng Trị có các yếu tố đặc thù như truyền thống lịch sử, cách mạng, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội… Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ xem xét mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị.