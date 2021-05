TP.HCM: 98 nhân viên và khách tại nhà hàng The King âm tính với Covid-19

Đối với 1 trường hợp nghi ngờ mắc tại Q.11, trước khi xuất cảnh qua Campuchia thì người này có xét nghiệm, kết quả âm tính nhưng khi qua Campuchia kiểm tra nhanh thì dương tính; hiện đã lấy mẫu 21 người tiếp xúc gần, có 7 trường hợp F1 âm tính và được cách ly tập trung, 14 người khác được theo dõi tại nhà.

Kết quả xét nghiệm toàn bộ khách và nhân viên tại nhà hàng The King đều âm tính với Covid-19.

Đối với các nhân viên và khách đến nhà hàng The King (102 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1), ông Bỉnh cho biết toàn bộ đều âm tính. Trước đó, vào tối 4.5, đoàn kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã kiểm tra nhà hàng The King (102 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1) sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về một số cơ sở vi phạm quy định phòng dịch.