Công ty bảo lãnh chuyên gia Trung Quốc hát karaoke 'chui' ở TP.HCM nói gì?

Trong buổi kiểm tra đột xuất công tác phòng dịch Covid-19 , do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn, tại nhà hàng The King (102 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1) tối 4.5, có 4 khách Trung Quốc đang có bên trong nhà hàng. Đáng chú ý, trong 4 vị khách có một chuyên gia Trung Quốc mới hoàn thành cách ly ngày 21.4, đang trong thời gian theo dõi tại nhà nhưng người này lại đi ra ngoài, lên TP.HCM ca hát.

Tại buổi kiểm tra, người này xuất trình một phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung do Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid -19 H.Văn Lâm (Hưng Yên) cấp ngày 21.4. Theo phiếu xác nhận, chuyên gia này tên L.R. (45 tuổi) làm việc tại Công ty TNHH MTV U.S. (xã Thuận Mỹ, H.Châu Thành, Long An), cách ly tập trung tại khách sạn Á Đông (xã Trưng Trắc, H.Văn lâm) từ ngày 7 - 21.4. Trong thời gian cách ly, sức khỏe người này ổn định, không có dấu hiệu ho, sốt, khó thở; xét nghiệm RT-PCR virus SARS-CoV-2 lần 1 (ngày 9.4) và lần 2 (ngày 20.4) đều cho kết quả âm tính.