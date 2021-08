TP.HCM 'ai ở đâu, ở yên đó': Ngày thứ hai vắng vẻ

Hôm nay (24.8) là ngày thứ hai TP.HCM siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, "ai ở đâu ở yên đó” đến hết ngày 6.9.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 7 giờ ngày 24.8 tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 36 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, có đông lực lượng để thực hiện siết chặt giãn cách xã hội , gồm: CSGT, quân đội, Công an phường...

Người dân chấp hành quy định mang giấy đi đường do cơ quan chức năng cấp

Trường hợp người dân đi tiêm vắc xin thì cán bộ yêu cầu xuất trình giấy hẹn của UBND phường, xã, CMND/CCCD thì được cho đi nhanh chóng.

Quân đội phối hợp Công an và các lực lượng chuyên môn khác kiểm tra giấy ra đường nghiêm ngặt

Khoảng 7 giờ 15 phút, anh Q.T.T. (ngụ Q.1) là nhân viên giao hàng của đơn vị phân phối lương thực, thực phẩm đến chốt xuất trình giấy xét nghiệm âm tính xin qua. Qua kiểm tra, công an nhận thấy giấy xét nghiệm có dấu sửa chỗ hạn sử dụng nên yêu cầu anh T. vô làm việc với cán bộ UBND phường.

nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn thuộc các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” trong khu chế xuất, khu công nghiệp phải có giấy ra đường do Sở Công thương cấp. Anh T. lúc này mới vội lấy giấy ra đường do Sở Công thương cấp xuất trình. Do anh T. có giấy ra đường đúng quy định nên cán bộ tại chốt cho anh T. tiếp tục lưu thông.

Cán bộ UBND phường mới giải thích cho anh T. quy định mới của UBND TP.HCM là